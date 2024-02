Deportes 24-02-2024

El último rival fue Quilpué Unido: Deportes Linares finalizó partidos amistosos y ahora piensa solo en Rengo



Los albirrojos, terminaron su seguidilla de partidos amistosos. Fueron en total cuatro: Nacional Municipal, con una victoria; frente a Rangers, derrota por la mínima; con Unión Española, se cayó 1-2 y con Quilpué Unido, equipo que fue goleado con anotaciones de: Diego Vallejos (3), Flavio Rojas (3), Felipe Escobar (3), Maximiliano Cerato (2) y Axel Cortes con Alberto Letelier, ambos con un tanto.

El técnico Eduardo Lobos, realizo un balance de los encuentros con equipos profesionales “si bien todos queremos, competir y ganar, debemos tener claro que Rangers y Unión Española, son de categoría mayor. Sin embargo, creo que hicimos cosas muy buenas. Con Unión Española, el primer tiempo fuimos un poco pasivos en la marca, no presionamos tanto y le dimos la posesión a Unión, pero cuando recuperábamos el balón, teníamos transiciones muy rápidas, hicimos daño, con jugadores que se vienen sintiendo mucho mejor por ejemplo Maximiliano Cerato, con balón y físicamente. En el segundo tiempo creo que hicimos cosas muy buenas de recuperación, de cerrar espacios o sea son cosas que pretendemos nosotros, claramente el resultado tuvo que ver con jerarquía y toma de decisiones en los minutos finales, pero me quedo tranquilo porque vamos dejando para mí, buenas sensaciones en el juego, en la competencia interna. Nuestro foco es, el inicio del torneo con Rengo y tratar de mejorar esos errores de los últimos minutos. Yo espero que lleguemos al cien por ciento en la primera fecha. Fueron 17 días intensos, sin parar. Lo bueno es que ahora el plantel está más fino, y tenemos mejorar la rapidez, la toma de decisiones para no tener excusas en el campeonato. En torno a los jugadores, Sebastián Zúñiga, se realizó una evaluación, creo que, en dos semanas, esperamos poder tenerlo al igual que a Carlos Soza. Para José Molina, debemos esperarlo unas cuatro semanas más. El plantel esta conformado en un 99,9%”.

El partido frente a Rengo, todavía no tiene fecha ni horario, extraoficialmente se comenta que podría programarse para el sábado a las 16:00 horas, aunque todavía no está claro.