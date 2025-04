Opinión 29-04-2025

El valor de emprender cuando todo parece cuesta arriba

Xania Pantoja, Co fundadora de ZeroQ.



Emprender nunca ha sido sencillo, pero hacerlo en tiempos complejos revela su verdadero valor. En momentos donde la incertidumbre parece ser la norma y los desafíos económicos se multiplican, las startups tienen una capacidad única: transforman la crisis en oportunidad, la rigidez en flexibilidad y la escasez en eficiencia.

Hoy, Chile se encuentra en un punto de inflexión. Tras años marcados por los efectos económicos de la pandemia y un ciclo de políticas contractivas, comenzamos a ver signos de recuperación. Se han corregido varios desequilibrios y la percepción sobre el futuro mejora. Con una economía que empieza a dinamizarse, gracias en parte a una baja sostenida en la tasa del Banco Central, el emprendimiento vuelve a tomar fuerza como motor de cambio.

En este nuevo contexto, las startups no solo sobreviven: aportan soluciones concretas. Especialmente en el mundo B2B, vemos cómo la necesidad de eficiencia operativa se ha vuelto central. Con el aumento de los costos laborales y la presión por mantener competitividad, muchas empresas están mirando hacia tecnologías que automatizan, optimizan y escalan procesos. Y ahí es donde las startups tienen un rol fundamental.

El 2025 se perfila como un año con mejores condiciones que el anterior. No solo por variables económicas más estables, sino también por un cambio de ánimo que empieza a contagiar al ecosistema emprendedor. Y aunque el entorno internacional se ve revuelto, con señales mixtas desde potencias como Estados Unidos, lo que está ocurriendo dentro de Chile es relevante: hay un mayor interés por invertir, por desarrollar, por creer nuevamente.

En este escenario, emprender no es solo una decisión económica, es una declaración de principios. Es optar por construir soluciones reales, por pensar en el largo plazo, por transformar desafíos en ventajas competitivas.

Por eso, hoy más que nunca debemos reconocer que las startups tienen hoy un rol más necesario que nunca. Porque cuando el mundo cambia, se necesitan nuevas respuestas. Y esas, muchas veces, nacen de una buena idea, de una pequeña oficina y de un emprendedor que decidió no esperar tiempos mejores para actuar.