domingo 07 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 07-09-2025
    El verdadero desafío en Educación Parvularia: Más allá de la oferta formativa
    Publicidad 12

    Señor director:

    Frente a las discusiones sobre bajar los puntajes de acceso a las carreras de pedagogía, no debemos olvidarnos de un desafío muy relevante para nuestro país: El desarrollo profesional en Educación Parvularia.

    Las educadoras y técnicos en párvulos tienen la fundamental labor de educar a niñas y niños en sus primeros años de vida. Por esto, merecen una formación que sea profundamente efectiva y transformadora.

    Sin embargo, pese a la amplia y variada oferta de formación existente, nos encontramos con una realidad preocupante. Se sabe muy poco sobre el impacto real que esta formación tiene en la práctica pedagógica. Y lo que es más crítico: no siempre es pertinente y a menudo no se ajusta a las reales necesidades en aula de educadoras y técnicos en párvulos.

    Para que los equipos pedagógicos puedan adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias -que redunden en que las niñas y niños tengan una educación de mejor calidad-, no basta con cursos o talleres aislados. Se requiere de una oferta compuesta por planes formativos flexibles, que se adapten a los diversos contextos y realidades de los centros educativos además de instancias de acompañamiento donde puedan reflexionar e intercambiar experiencias.

    Acompañar a quienes están a cargo de la formación y educación integral de la primera infancia es, sin duda, la forma más efectiva de generar cambios sistémicos y sostenibles. Es la vía para asegurar que la mirada se concentre genuinamente en el bienestar y desarrollo integral de los párvulos.

    Es hora de pasar de una oferta que simplemente "existe" a una que impacta, transforma y empodera a quienes educan en los primeros años.

    Perla Chávez
    Jefa programa Un Buen Comienzo.
    Fundación Educacional Oportunidad
    Freddy Mora | Imprimir | 73

    Otras noticias

    Coro Polifónico “Jesús González Campón” de Linares -Notable trayectoria coral linarense-
    Coro Polifónico “Jesús González Campón” de Linares -Notable trayectoria…
    Domingo 23 del Tiempo Ordinario - Ciclo "C" Dios es exigente: Él, que es “todo”, quiere “todo” Domingo, 7 de septiembre de 2025
    Domingo 23 del Tiempo Ordinario - Ciclo "C" Dios es exigente:…
    Septiembre: ¿pausa o punto de partida para tu desarrollo profesional
    Septiembre: ¿pausa o punto de partida para tu desarrollo profesional
    Septiembre, mes de la Patria -La historia del guatón Loyola-
    Septiembre, mes de la Patria -La historia del guatón Loyola-
    72 años de cárcel suman integrantes del Tren de Aragua que operaban en Talca
    72 años de cárcel suman integrantes del Tren de Aragua que operaban en…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para