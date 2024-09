Opinión 15-09-2024

Elecciones 2024: jóvenes protagonistas

En un país donde la desconfianza y la polarización parecen estar a la orden del día, los jóvenes -una vez más- se consolidan como un verdadero motor de cambio. Y es que estando ad portas de las próximas elecciones municipales, su compromiso cívico es vital para revitalizar nuestra democracia.



Datos recientes de la Encuesta de Jóvenes, Participación y Medios (Ciclos UDP, 2022) revelan una juventud menos extrema y con mayor confianza en las instituciones. Es alentador observar un aumento en la confianza institucional entre los jóvenes. Sin embargo, esta confianza debe ser respaldada por una mayor integración y acceso real a las instituciones democráticas.





Es fundamental para la democracia que los jóvenes sean partícipes activos de la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Esto implica no solo participar en procesos electorales, sino también involucrarse en actividades de voluntariado, organizaciones comunitarias y movimientos sociales. En este sentido, el Estado tiene un papel fundamental en crear las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan ejercer su compromiso cívico de manera efectiva.

Es por eso que como Fundación Observa Ciudadanía desarrollamos “Juventudes Protagonistas”, un proyecto impulsado por el Gobierno de Santiago que busca fortalecer las capacidades de 3.000 líderes juveniles. Pero sabemos que Santiago no es Chile, y que los desafíos de transformación que convocan a jóvenes de la capital también está en distintas ciudades de nuestro país, donde la necesidad de fortalecer, generar espacios de vinculación y apoyo para la promoción de ecosistemas de liderazgos juveniles son urgentes.

La juventud chilena no solo está imaginando un futuro mejor, sino que lo está construyendo. Como sociedad, nuestro deber es trazar el camino que canalice esa energía de cambio y crear las condiciones necesarias para que sea posible. En muchos rincones de nuestro país, hay jóvenes esperando ser reconocidos como los protagonistas que son.

Oscar Guerra

Director y fundador Observa Ciudadanía