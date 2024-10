Opinión 15-10-2024

Elecciones en Linares: Entre la continuidad y la renovación

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



Las próximas elecciones municipales en Linares presentan un escenario variado con cinco candidatos que buscan ocupar la alcaldía. Entre ellos se encuentran nombres conocidos, como Rolando Rentería y Mario Meza, ambos con una historia política consolidada en la comuna, y otros que, aunque llevan años como concejales, nunca han sido alcaldes, como Myriam Alarcón y Michael Concha. Por último, surge una opción completamente nueva, Felipe González, quien debuta en la arena política local. Este escenario plantea varias interrogantes sobre el futuro de la ciudad, la necesidad de continuidad o renovación, y la capacidad de liderazgo de cada uno.



Rolando Rentería: El regreso de un ex alcalde experimentado



Rolando Rentería busca su tercer mandato como alcalde después de haber liderado la comuna entre 2008 y 2016. Además de esos dos períodos, fue concejal entre 2000 y 2008, acumulando una experiencia extensa en el gobierno local. Para muchos, su historial le otorga una sólida base de conocimiento sobre las problemáticas de la comuna e incluso de todo el distrito 18, pues recordemos que fue diputado por el período 2018-2022. Sin embargo, surge la pregunta sobre si un regreso tras dos gestiones anteriores representa realmente la mejor opción para Linares. ¿Ofrecerá algo nuevo o volverá con las mismas fórmulas del pasado? Rentería representa la experiencia, pero también muestra la falta de renovación en el liderazgo local.



Mario Meza: El alcalde actual y su búsqueda por un tercer período



Mario Meza, actual alcalde que busca su tercer mandato consecutivo, ya había sido concejal entre 2012 y 2016, consolidando más de una década de influencia en el municipio. Su administración ha sido marcada por la ejecución de proyectos importantes y el no menor efecto de la pandemia. Sin embargo, la posibilidad de perpetuar un liderazgo por tantos años también suscita críticas. ¿Es realmente necesaria una tercera administración para cerrar proyectos, o sería más beneficioso para la comuna un cambio de rumbo? .



Myriam Alarcón: La opción desde el concejo municipal



Myriam Alarcón ha sido concejal por tres períodos consecutivos desde 2012, pero nunca ha ocupado la alcaldía. Como concejal, ha estado cerca de la gestión municipal, lo que le otorga conocimiento sobre los problemas locales. Su propuesta se sitúa como una opción intermedia: alguien con experiencia, pero sin haber alcanzado aún la máxima posición de liderazgo en la comuna. Alarcón ofrece la oportunidad de un cambio de enfoque en la alcaldía, aunque su cercanía al gobierno local durante tantos años puede hacer que algunos la vean como una continuidad con un matiz distinto, en lugar de una renovación radical.



Michael Concha: Otro concejal que busca ascender



Michael Concha también ha sido concejal por tres períodos consecutivos desde 2012. Similar a Alarcón, su candidatura se enmarca en la búsqueda de dar el salto hacia la alcaldía tras años de experiencia en el concejo municipal. Aunque su rol como concejal le ha permitido conocer a fondo los desafíos de Linares, la pregunta sigue siendo si podrá aportar un liderazgo realmente innovador o si su mandato significaría una continuidad más de las gestiones actuales. La experiencia de Concha puede ser tanto una ventaja como un riesgo, dependiendo de cómo se perciba su capacidad para implementar cambios necesarios.



Felipe González: La novedad en la política linarense



Por otro lado, Felipe González representa una opción completamente nueva. Sin experiencia en cargos públicos previos, su candidatura trae consigo una visión fresca y potencialmente innovadora. Sin embargo, su falta de recorrido en la administración local podría ser vista tanto como una debilidad como una fortaleza. Mientras algunos votantes podrían valorar una cara nueva y la posibilidad de cambios profundos, otros podrían desconfiar de su capacidad para navegar los complejos desafíos de una gestión municipal. En cualquier caso, González se posiciona como la opción más rupturista frente a los otros cuatro candidatos con experiencia.



Entre la continuidad y la renovación: una decisión clave para Linares



El escenario electoral de Linares plantea una interesante disyuntiva entre candidatos que han ocupado cargos en el municipio por años y la posibilidad de apostar por un rostro nuevo. No se trata simplemente de optar por lo conocido o lo desconocido, sino de evaluar si los candidatos que ya han ejercido el poder, en especial aquellos que buscan una tercera administración, tienen la capacidad de seguir impulsando el desarrollo de Linares de manera efectiva o si su continuidad representa un estancamiento. Al mismo tiempo, es importante no idealizar automáticamente a los candidatos sin experiencia previa; la renovación por sí sola no garantiza una mejor gestión.



Un llamado a la reflexión ciudadana



Finalmente, es importante aclarar que no se está sugiriendo votar automáticamente por quienes nunca han sido alcaldes ni rechazar de plano a aquellos que ya han ocupado el cargo. La reflexión debe centrarse en la capacidad de cada candidato para responder a las necesidades actuales de Linares. ¿Qué propuestas ofrecen? ¿Están alineadas con los desafíos contemporáneos de la comuna? ¿Tienen un plan claro de ejecución o se basan en promesas vagas? Los linarenses deben evaluar críticamente a cada candidato, más allá de su trayectoria, y asegurarse de que quien sea elegido esté comprometido con el desarrollo real de la ciudad.