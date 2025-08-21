Social 21-08-2025

Electrocardiograma gratis en el Mes del Corazón

- Durante agosto y septiembre los afiliados de Caja Los Héroes podrán acceder sin costo al examen de electrocardiograma.

Las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la principal causa de muerte en Chile, por lo que evaluar el funcionamiento del corazón se hace cada vez más necesario.

En agosto, periodo marcado por la conmemoración del Mes del Corazón, Caja Los Héroes invita a sus afiliados del país a realizar un electrocardiograma gratuito a través de su beneficio de Exámenes Médicos desde Copago $0.

“Este examen es esencial para el diagnóstico oportuno de enfermedades cardiovasculares y es parte de nuestro programa de salud integral, que se caracteriza por ser permanente, sin límite de atenciones, para toda la familia, promover la prevención, el acceso a atención de calidad y el ahorro en medicamentos. En Los Héroes cumplimos 70 años con el mejor programa de salud para nuestros afiliados, afiliadas y sus cargas familiares”, comentó la subgerenta de Beneficios de Los Héroes, Rosa María Acevedo.

Para acceder al examen de electrocardiograma en la Región del Maule, los afiliados deberán dirigirse al centro médico en convenio: Clínica Universidad Católica del Maule, ubicado en Dos Sur 1525 - Talca, presentando su cédula de identidad y la orden de atención médica. Además, quienes se atiendan en un recinto de libre elección, podrán solicitar el reembolso en las sucursales de Cauquenes (Victoria 508), Curicó (Arturo Prat 357), Molina (Luis Cruz Martínez 1452 A), Linares (Independencia 789), Constitución (Calle Portales 310) y Parral (Aníbal Pinto 698).

Este programa considera un calendario anual de 9 exámenes preventivos de patologías de alta prevalencia en Chile, a realizarse tanto por afiliados como por sus cargas familiares acreditadas, en centros médicos en convenio o libre elección con reembolso en sucursales del 100% del valor del copago con arancel Fonasa Nivel 3.



