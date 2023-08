Opinión 10-08-2023

ELIGE TÚ (Homenaje a Joan y Víctor)



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, ensayista y chileno









¿Me amas o me quieres?

Si me amas. ¡Grítalo con toda tu fuerza

a los cuatro vientos!

Si me quieres. ¡Sé mi más fiel amiga!

Si me amas. Debes ser la mujer más valiente

Si me quieres. Llámame y estaré a tu lado para

apoyarte y consolarte siempre.

Si me amas y me persiguen y me asesinan por mis ideales,

no me llores, porque desde ese momento es

cuando más vivo estoy,

Si me quieres y muero por alguna causa.

¡Llora como se llora al familiar más querido!

Si me amas, ámame como yo te amo a ti.

Si me quieres, espero que seamos amantes hasta la muerte.

Si me amas, te llevaré siempre en mi corazón y

velaré por ti para que siempre seas libre

y dueña de tu persona.

Si me quiere, estaré siempre atento a tus aflicciones.

Si me amas, tus alegrías serán mis alegrías y tus penas

serán mis desconsuelos que me quitarán mis sueños.

Si me quiere, la felicidad de amarnos será nuestra

razón de vida.

Si me amas, te acompañaré siempre

para que tus proyectos de vida sean realidades.

Si me quieres, compartiremos nuestro pan hasta la muerte.

Si me amas, te ruego que estés a mi lado

en aquel momento supremo y cierres

para siempre mis ojos.

Si me quieres. Ores por mí, donde quiera que estés

acompañados con promesas de no me olvides.

Si eliges amarme. Sé muy bien, cariño mío.

¡Qué así será!

Y si eliges quererme

Sé muy bien también, ¡Que así será!

Sólo te pido hoy que me digas

¿Me amas o me quieres