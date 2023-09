Opinión 07-09-2023

¿Eliminatorias o clasificatorias? mundial 2026

Prof. Dr. Jaime Vásquez Gómez, investigador del Centro de Investigación de Estudios Avanzados (CIEAM) y académico del Magíster en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Católica del Maule, e investigador del Consorcio de Investigación ELHOC y Grupo de Estudios en Educación, Actividad Física y Salud (GEEAFyS).

Si bien el objetivo es clasificar a la copa del mundo, para ello hay que eliminar a los demás.

El fútbol es una situación motriz de compañeros y adversarios según la Praxiología de Parlebas, en donde los jugadores se tienen que oponer. Es válido contrarrestar una jugada, que se den situaciones de lucha entre los futbolistas, quitar el balón a un contrario, “sacarlo con el hombro”, evitar que un jugador del otro equipo logre anotar un gol, inclusive hacer una falta: tomar de la camiseta o golpear al rival para que no cumpla su objetivo. Claramente estas últimas acciones serán sancionadas por los jueces.

Por lo tanto, se puede entorpecer de forma directa para que el equipo contrario no consiga sus fines dentro del partido. Es así que, en las eliminatorias, una selección le puede quitar puntaje a otra y esto incidirá para que no avance en la tabla de posiciones, a tal punto que en ocasiones se habla de “un partido de 6 puntos” ya que el equipo contrario es un rival directo para asistir a la copa del mundo. De esta forma, si la selección A gana el partido suma 3 puntos, y, a la vez, le quita 3 puntos al rival. Entonces, cobra sentido el concepto de “eliminatoria”.

Estas dinámicas no ocurren en deportes como el atletismo en donde sí realmente los deportistas buscan clasificar a las rondas finales ya que su desempeño en ningún momento se ve entorpecido directamente por otro competidor, este no le puede quitar puntaje, no puede oponerse, no puede hacerle falta, es más, no puede invadir su calle en la prueba de 100 metros lisos. Cada deportista va realizando sus mejores marcas y la única forma que alguien lo supere es tener un mejor registro sin interrumpirle en su desempeño. Por lo tanto, aquí es adecuado el término “clasificatorias”.

Por estas razones, lo más adecuado es “eliminatorias”.