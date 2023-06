Opinión 23-06-2023

Emergencia educativa:



Hace unos días recibimos los preocupantes resultados del simce, los peores en diez años, se podría afirmar que es una de las consecuencia de la pandemia, la cual no permitió la presencialidad, sin embargo, esta no presencialidad, fue también gracias a la presión de quienes hoy nos gobiernan, quienes poniendo sus intereses políticos primero -acusando constitucionalmente al entonces ministro de educación- privaron a los niños de ir a clases. Hoy seguimos teniendo niños que no pueden asistir presencialmente a clases, niños que sufren las consecuencias de las escuelas quemadas en la macrozona sur, en donde hoy el gobierno y su ministro de educación incompetente, continúan vulnerando los derechos de los niños.

Isidora Suárez Allendes,

Profesora, Nuevas Generaciones UDI.