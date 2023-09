Agricultura 09-09-2023

Emergencia Hídrica en Maule: “Urgente Llamado a la Acción ante Crisis”

En las instalaciones de la Junta de Vigilancia del Río Maule, entidad responsable del riego de más de doscientas mil hectáreas en la región homónima, se llevó a cabo un desayuno informativo con representantes de medios de comunicación para abordar la crisis que afecta a sus integrantes, cuya actividad principal es la agrícola, tras los temporales registrados en los meses de junio y agosto. La reunión fue encabezada por el presidente de la junta, José Manuel Silva, y el asesor técnico, Felipe Olivares.

Durante el encuentro, el presidente destacó la apremiante necesidad de una inversión que supere los 10 mil millones de pesos para la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM) y una cifra aún más significativa de 21 mil millones requeridos para la región del Maule. Los estragos de la crisis hídrica siguen golpeando fuertemente nuestro territorio, con más de 90 mil hectáreas afectadas en la zona que abarca JVRM y una cifra que supera las 170 mil hectáreas en la región del Maule. Lamentablemente, hasta la fecha, no hemos recibido ningún tipo de respaldo financiero por parte del Estado para enfrentar esta emergencia. Además, la incertidumbre en cuanto a la fecha de inicio de la temporada de riego agrava aún más la situación, dejando a nuestros agricultores y comunidades en un estado de profunda preocupación y necesidad.

José Manuel Silva también hizo hincapié en la insuficiencia de recursos que –en general- tienes las Organizaciones de Usuarios de Aguas para hacer frente a situaciones de esta magnitud y advirtió sobre las consecuencias catastróficas que enfrentarán algunas asociaciones si no logran completar las reparaciones antes de finales de septiembre. La falta de agua en el momento crucial puede tener un impacto devastador en una región agrícola, como es la nuestra, incluyendo desempleo y aumentos de precios, entre otros agravantes.

Por último, el presidente resaltó que, aunque el Estado ha mostrado su intención de apoyar, no se han materializado acciones concretas en términos económicos. "El Estado nos ha acompañado, pero hasta ahora, aparte del concurso 33, no se han generado instancias oportunas para acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo estos trabajos. Existe el compromiso, pero faltan acciones concretas."

Con relación a la temporada de riego, el asesor técnico, Felipe Olivares, señaló que, a pesar de que este año ha habido un incremento en las precipitaciones, , se presenta, sin embargo, una paradoja, ya que las condiciones de acumulación de nieve no han experimentado mejoras significativas en comparación con el año anterior, siendo similares. Además, existe una creciente preocupación relacionada con la posibilidad de una primavera cálida, que podría dar lugar a un derretimiento temprano de la nieve y un deshielo anticipado.