Policial 30-08-2024

Linares: emotiva ceremonia de ascensos de suboficiales mayores de Carabineros

En las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la comuna de Linares, se realizó la ceremonia de ascensos de 13 suboficiales, la que fue liderada por la Jefa de la Zona Maule, General Maureen Espinoza Lobos junto a la Delegada Presidencial Provincial Aly Valderrama, además de oficiales y amigos.

En este contexto, se realizaron los ascensos de los suboficiales, quienes acompañados de sus familias recibieron su nuevo rango, ya el último en su carrera policial.

Junto con encabezar la ceremonia, la Jefa de Zona Maule, General Maureen Espinoza Lobos, felicitó a cada uno de los Carabineros, por su labor que han desarrollado y la entrega diaria por la ciudadanía. “A cada hombre que asciende es un reconocimiento a su trabajo y su esfuerzo. Es una ceremonia emotiva, siendo un reconocimiento que hace la institución Policial de Carabineros de Chile, siendo un privilegio ascenderlos; instándolos a cada uno de los ascendidos a continuar trabajando en la misma senda, agradeciendo y destacando su valor, compromiso, paciencia, cariño y labor de cada funcionario, lo que les ha permitido llegar hasta el grado de suboficial mayor de Carabineros de Chile” dijo la General de Carabineros, Maureen Espinoza Lobos.

En la misma línea, la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Aly Valderrama felicitó a cada uno de los carabineros, quien participó de la ceremonia, mencionando que “hemos tenido la oportunidad de ser parte de está emotiva ceremonia de ascensos de suboficiales mayores en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Linares en un marco significativo, en la distinción a cada uno de estos Carabineros, quienes junto a sus familias recibieron este ascenso, reconociendo en ello su labor de seguridad y resguardo policial para toda la comunidad”.

El Suboficial Mayor Patricio Morales Bravo del Retén de Semillero dependiente de la 1era.Comisaría de Linares, quien lleva 31 años siendo parte de la Institución Policial agregó: “en estos 31 años de servicio de ser parte de mi querida institución de Carabineros de Chile, me siento agradecido de llegar al último grado, que es el de Suboficial Mayor, ya que ello trae consigo mirar el pasado y darse cuenta de todo lo que ya se ha vivido y lo que vendrá, siempre con el compromiso de brindar seguridad y prevención a la comunidad. En esta ocasión, me siento agradecido y emocionado, por llegar a esta instancia y estar acompañado de mi familia, quienes me han apoyado en todo momento”.