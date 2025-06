Crónica 08-06-2025

Empedrado se consolida como la comuna con menos incendios forestales de la Región del Maule



- Con solo dos siniestros durante la temporada 2024-2025, la comuna rural demuestra que la coordinación municipal, la prevención y el compromiso compartido de toda la comunidad son el camino para enfrentar con éxito la amenaza de los incendios.



Empedrado, una comuna ubicada en la Región del Maule, volvió a marcar un hito en la prevención de incendios. Por tercer año consecutivo, logró posicionarse como la comuna con menor cantidad de siniestros en la región, registrando solo dos siniestros durante toda la temporada 2024-2025. Además de la disminución en la ocurrencia, es importante destacar que en cuanto al daño, entre los dos, estos incendios sumaron menos de una hectárea de afectación y en esos terrenos no había bosques, sino matorrales y desechos.



Este resultado no es casualidad. Es el fruto de un trabajo sistemático, comunitario y coordinado que se remonta al año 2017, cuando el megaincendio que afectó a gran parte del país, arrasó con más del 95% del territorio comunal. Desde entonces, la comuna de Empedrado se transformó: vecinos, municipio, gremios, empresas forestales y autoridades locales decidieron no repetir esa tragedia y comenzar una nueva etapa basada en la gestión del riesgo, la prevención activa y la colaboración intersectorial. Empedrado trabajó y desarrolló exitosamente su plan comunal de emergencia, y eso le permite generar estrategias y procedimientos de acuerdo a los diferentes peligros presentes en su territorio.



“Hemos centrado nuestros esfuerzos en la prevención, fortaleciendo la planificación y la coordinación con las juntas de vecinos, incluso en las zonas más apartadas”, explicó el alcalde Carlos Correa, destacando el enfoque municipal que ha guiado la estrategia local.



Entre las acciones implementadas se incluyen reuniones regulares con comunidades rurales, simulacros y planes de evacuación, instalación de señaléticas, activación de canales de alerta vecinal vía WhatsApp, coordinación de maquinaria para cortafuegos, un fono-denuncia local, y patrullajes preventivos en puntos críticos. Todo ello, con recursos limitados, pero con una gran voluntad colectiva.



“El trabajo de Empedrado en prevención ha sido potente. La colaboración entre el municipio, los vecinos y las empresas forestales ha sido clave para mantener bajos los niveles de siniestralidad”, señaló el consejero regional Silvio del Río.



Desde la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) también valoraron el ejemplo que ha dado la comuna: “Empedrado es el mejor ejemplo de que cuando hay gestión territorial efectiva, coordinación y sentido de urgencia, se logran resultados concretos. No es la comuna con más recursos, pero sí una de las más organizadas. Este modelo de gestión municipal es replicable y necesario para otras zonas de alto riesgo”, señaló Leonardo Vergara, gerente regional del gremio.



Este caso confirma que la prevención eficaz no depende exclusivamente del presupuesto, sino de la capacidad de colaboración entre los actores que comparten un mismo territorio. Empedrado enseña que, con compromiso, comunicación y trabajo coordinado, es posible proteger el patrimonio natural y avanzar hacia un desarrollo forestal más sostenible.