    Empedrado se prepara para la fiesta del hongo silvestre
    - La iniciativa se realizará en la Plaza de Armas de la comuna y es financiada con los fondos de asignación directa del Gobierno Regional.
    Contando las horas está la comunidad empedradina para vivir la Fiesta del Hongo Silvestre que se realizará el viernes 29 y sábado 30 de agosto en la Plaza de Armas de la comuna.
    En esta oportunidad, la iniciativa financiada con fondos de asignación directa del Gobierno Regional del Maule, es organizada por la Agrupación de Agricultores, Artesanos y Emprendedores de Empedrado (AGRAPA), en conjunto con la Unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de Empedrado.
    Para esta versión, los organizadores tienen preparada una parrilla llena de sorpresas, con la participación de grandes artistas en el ámbito musical. Además, habrá gastronomía típica de la zona, juegos infantiles, ferias de las pulgas, feria artesanal, stand de cervezas, concursos y mucho más.
    El evento comenzará el viernes 29 de agosto a partir de las 16:00 horas. Ese día se presentarán los Diamantes de Purapel, el Grupo La Jefatura, Los Perros del Monte y JP y su Banda Llanera. Para el sábado 30 de agosto, están confirmados Gavilanes de Chile, Corazones Salvajes y la presentación estelar de Garras de Amor.
    El director de la Unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de Empedrado, Pablo Ortega Arias, comentó que esta actividad marcará un precedente en la comuna y la región, “ya que busca fortalecer las tradiciones, la identidad local y proyectar a Empedrado como un territorio con valiosos recursos naturales y expresiones culturales únicas. Además, de destacar la riqueza micológica de la zona como parte de patrimonio cultural local”.
