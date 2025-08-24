Opinión 24-08-2025

Empleo Público en Chile: ¿Un Estado que se desborda?

Felipe Oelckers, director de Ingeniería Comercial UNAB, sede Viña del Mar





Chile vive una verdadera explosión en su empleo público. Hace dos décadas, según datos de la Dirección de Presupuestos, la dotación estatal era bastante más acotada, pero hoy se ha más que duplicado y la curva sigue al alza. El ritmo de contrataciones, que se aceleró tras 2015 y se profundizó en la pospandemia, refleja una expansión que abre dudas sobre su sostenibilidad.

¿Estamos frente a un Estado fortalecido para responder a mayores demandas sociales o ante un aparato que se expande más rápido de lo que puede justificar? La paradoja es evidente: mientras se suman funcionarios, la percepción ciudadana sobre eficiencia y agilidad en los servicios públicos no siempre acompaña esa tendencia.

No se trata de demonizar al empleo público, que cumple un rol clave en educación, salud o protección social, sino de preguntarse si el crecimiento responde a una estrategia de largo plazo o a soluciones de corto aliento. En un contexto de estrechez fiscal, la discusión resulta urgente: ¿colchón de estabilidad o peso muerto que amenaza con volverse insostenible?











