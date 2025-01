Opinión 11-01-2025

Emprendiendo en Verano: Oportunidades para un Negocio exitoso

Dr. Felipe Oelckers Aljaro, director de Ingeniería Comercial UNAB, Sede Viña del Mar.





El verano en Chile no solo es sinónimo de sol, playa y vacaciones; también es una temporada llena de oportunidades para aquellos que desean emprender. Si se está pensando en iniciar un negocio, esta época del año puede ser el momento perfecto para dar el primer paso. Las razones para motivarse a construir un emprendimiento y mantenerlo en el tiempo son variadas. Una de ellas es aprovechar el flujo turístico. Durante el verano, muchas ciudades costeras y destinos turísticos reciben una gran cantidad de visitantes. Esto significa que hay una demanda creciente de productos y servicios. Desde food trucks y artesanías, hasta servicios de turismo y actividades recreativas, las opciones son infinitas. Se debe considerar ofrecer algo único que atraiga tanto a turistas como a locales.

Asimismo, este periodo trae consigo necesidades específicas: bebidas refrescantes, ropa ligera, productos de cuidado solar, entre otros. Analizar el mercado y detectar qué productos o servicios son más demandados es crucial. Al satisfacer estos requerimientos, no solo atraerás clientes, sino que también podrás establecer una base sólida para el resto del año.

Aunque el verano puede parecer un tiempo de diversión y relajación, es importante tener un plan claro para cada negocio. Definir los objetivos a corto y largo plazo, y establecer estrategias para mantener el interés de los clientes incluso después de que la temporada estival haya terminado.

Es una ocasión excelente momento además para hacer networking. Participar en ferias, mercados y eventos locales donde se pueda conectar con otros emprendedores y potenciales clientes. Estas relaciones pueden ser clave para el éxito de un negocio a largo plazo. Además, el boca a boca junto con una cuenta de Instagram sólida y con movimiento en esta época puede generar un gran impacto en la visibilidad del emprendimiento.

Pensar en formas innovadoras de presentar los productos o servicios es una buena opción. Utilizar las redes sociales para mostrar el emprendimiento y atraer a un público más amplio. No se debe temer al experimentar con nuevas ideas; a menudo, las mejores oportunidades surgen de la innovación.

Hay que recordar que, en la actualidad, cada vez más consumidores valoran los negocios que son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Considerar cómo poder incorporar prácticas sostenibles en el emprendimiento, ya sea utilizando materiales reciclados, ofreciendo productos orgánicos o implementando estrategias que reduzcan el impacto ambiental. Esto no solo atraerá a más clientes, sino que también contribuirá a un futuro más sostenible.

Las ideas de emprendimiento pueden florecer en medio del ambiente festivo y las ansias de disfrutar al máximo las vacaciones. Analizar distintas alternativas aprovechando los días de sol es un trabajo desafiante pero que vale la pena comenzar si lo que se desea es conseguir nuevas y exitosas fuentes de ingreso.