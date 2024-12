Opinión 06-12-2024

Emprendimiento e Innovación: Cambiando Paradigmas



Dr. Nassib Segovia Moreno

Académico Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, U.Central





En un mundo altamente competitivo, el emprendimiento y la innovación no son sólo herramientas para transformar negocios, sino también pilares fundamentales para la educación superior. Las universidades enfrentan el desafío de formar profesionales que no solo se adapten a los cambios, sino que también sean capaces de liderarlos. Esto exige una profunda transformación de los enfoques tradicionales hacia modelos más dinámicos, creativos y con impacto social.



El emprendimiento en la educación superior trasciende la enseñanza de cómo crear o gestionar empresas. Su objetivo es inculcar una mentalidad emprendedora que permita a los estudiantes enfrentar problemas complejos, identificar oportunidades y generar soluciones innovadoras, sin importar el ámbito en el que trabajen. Esta perspectiva se está integrando cada vez más en diversas disciplinas, convirtiéndose en un motor para el pensamiento crítico y la resiliencia.



Por su parte, la innovación debe ser transversal en las instituciones de educación superior, impactando no solo las metodologías y contenidos, sino también la estructura organizacional. En un contexto donde el conocimiento está ampliamente disponible, las universidades deben transformarse en espacios que promuevan el desarrollo de habilidades prácticas y la aplicación creativa de estas, tanto en el ámbito corporativo como en el impulso de nuevos emprendimientos. Esto implica una transición desde modelos pasivos y teóricos hacia enfoques activos y centrados en el estudiante, donde el aprendizaje se construya a partir de problemas reales y necesidades sociales.



Si queremos que nuestras instituciones sigan siendo relevantes en un mundo en constante cambio, debemos avanzar hacia modelos educativos flexibles y comprometidos con la innovación. Solo así lograremos preparar a las futuras generaciones para liderar en un entorno desafiante y en continua evolución.