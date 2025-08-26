Social 26-08-2025

Emprendimiento e innovación en universidades: claves del encuentro MetaRed X de Universia



- En la jornada que se realizó en el campus Colchagua de la Universidad de Talca, participaron más de 25 instituciones que buscan fortalecer la transformación digital y la sustentabilidad.

Colaboración, innovación y emprendimiento fueron los ejes del V Encuentro Nacional de MetaRed X Chile de Universia y Santander Universidades, realizado en el Campus Colchagua de la Universidad de Talca. El encuentro convocó a responsables y directivos de unidades de emprendimiento, provenientes de instituciones de educación superior públicas y privadas.



Durante el encuentro, que se extendió por dos días, los asistentes analizaron el ecosistema emprendedor nacional y trabajaron en conjunto con invitados de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).



“Estamos contentos de ser anfitriones en nuestra sede ubicada en Santa Cruz, pues en este encuentro trabajamos intereses a nivel nacional. En esta ocasión, contamos con la presencia de la CNA, ANID y Corfo, con el propósito de contribuir al desarrollo de propuestas que potencien políticas públicas en materia de fomento al emprendimiento y la innovación, que fortalezcan a nuestro país”, expresó el rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher.



Su contraparte en la organización del encuentro, el gerente de Santander Universidades y Universia, Rodrigo Machuca Bravo, destacó la participación de 46 directivos de 25 instituciones de carácter público y privado, del total de 55 casas de estudios que participan en alguna de las tres líneas de trabajo que tiene la red: MetaRed X (emprendimiento), MetaRed TIC (transformación digital) y MetaRed S (sustentabilidad).



“Lo que buscamos es que haya colaboración con la participación de los directivos, esto es lo que celebramos en estas dos jornadas de MetaRed X en la UTalca. Además, esta universidad lidera la red TIC y recientemente se unió a la división de sustentabilidad, una muestra de que hay muchas ganas de colaborar. Estamos muy contentos de esta actividad, tenemos muy buena convocatoria y esperamos seguir realizando estas instancias que nos llenan de orgullo”, afirmó Machuca.



