Nacional 10-09-2025

Emprendimiento: Mayoría dice que no es prioridad para el Gobierno y que la burocracia es _muy limitante

Según la XI Encuesta Nacional del Ecosistema Emprendedor que realiza la Universidad Gabriela Mistral junto a Black and White (BW), la mayoría de las personas ve a la burocracia estatal como un factor limitante y un alto número cree que para el Gobierno de Gabriel Boric el emprendimiento no es prioridad. En concreto, un 82% de los encuestados -que van desde los 18 años y que no necesariamente han emprendido- cree que la burocracia del Estado es "bastante limitante" o "muy limitante". Esto, en contra de a penas un 18% que la ve como "poco limitante" o "nada limitante".

En tanto, un 84% piensa que la falta de acceso a financiamiento para emprender es "bastante limitante" o "muy limitante". En el otro extremo, solo un 16% cree que este factor es "poco limitante" o "nada limitante". En el mismo contexto, un 66% sostiene que es poco o nada probable conseguir financiamiento para emprender. En la misma línea, un 70% de quienes fueron consultados piensa que las condiciones económicas del país son un factor "muy limitante" o "bastante limitante" a la hora de emprender. Esto, frente a un 30% que ve al entorno como "poco limitante" o "nada de limitante". Mayoría cree que no es prioridad para el Gobierno Según los resultados del estudio, la opinión general de los encuestados es que el Gobierno no considera el emprendimiento como una prioridad. Específicamente, la mayoría -el 71%- considera que el gobierno no tiene el emprendimiento como prioridad. No obstante, la proporción de personas que sí creen que el gobierno prioriza el emprendimiento aumentó en 2 puntos porcentuales (pasando del 27% al 29%) respecto a la medición anterior. Esta percepción de que el gobierno tiene el emprendimiento como prioridad aumenta entre hombres, en el GSE ABC1, a medida que disminuye la edad y en las regiones. El estudio indagó también en las motivaciones de las personas para emprender. Concluyó que el 40% lo busca hacer por necesidad, sea porque requiere ingresos extras o porque quedó sin trabajo; otro 40% lo hace porque encontró una oportunidad en el mercado; puede tomar sus propias decisiones o tiene expectativas de mejores ingresos; y el 20% lo hace por la flexibilidad laboral.

