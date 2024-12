Social 13-12-2024

Empresa entrega donación a la especialidad de Electricidad del Instituto Politécnico de Linares



La empresa INGOSCAMV, de propiedad de ex alumnos de la Especialidad de Electricidad del Instituto Politécnico , Oscar Arellano y Marcelo Valdés, realizaron una importante donación de elementos de protección personal, consistente en 30 set de chalecos reflectantes , gafas y guantes, para los actuales alumnos de la especialidad.



La ceremonia se realizó con la asistencia de representantes de los docentes de la Especialidad de Electricidad y estudiantes del área.



A nombre del establecimiento, recibieron la donación el subdirector Domingo Coria, inspector general, Marcos Encina, y la jefa de UTP, Ximena Tapia.



“Agradecemos a nombre de toda la comunidad educativa a nuestros ex alumnos Oscar y Marcelo por la preocupación permanente con nuestra Especialidad. Un claro ejemplo de los egresados que no se olvidan de la enseñanza que les entregó el establecimiento”, manifestó el subdirector Domingo Coria.