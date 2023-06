Crónica 03-06-2023

Empresarios indignados por discurso del Presidente: "Se detendrá el desarrollo frutícola"

La Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) expresó gran molestia con los anuncios del Presidente en materia de riego, dados a conocer en la Cuenta Pública del 1 de junio, afirmando que "se detendrá el desarrollo frutícola en Chile".



"El 82% de la superficie frutícola en el país quedará sin acceso al instrumento que fomenta el riego eficiente en los predios, lo que equivale a 4.000 empresas del rubro. El Presidente Boric habló de planes procrecimiento en la cuenta pública, pero las modificaciones a esta ley son anti crecimiento, anti inversión, anti eficiencia, anti fomento, incluso anti ruralidad y cuidado del propio medio ambiente, porque dejará a miles de productores sin las herramientas para enfrentar este problema de escasez tan severo", afirma un comunicado.



Para Jorge Valenzuela, timonel de la gremial de empresarios, las modificaciones a la Ley de Riego "no fomentan la inversión en la eficiencia hídrica".



"Destacamos los anuncios sobre conectividad rural, acceso a la salud y educación, materias esenciales y postergadas para el desarrollo de la ruralidad (...) pero sobre eficiencia hídrica para la producción de alimentos en un contexto de sequía que nos ha golpeado por 15 años, creemos que las modificaciones propuestas a la Ley de Riego en el Congreso no ayudarán a fomentar el menor uso del agua para diversas labores agrícolas, ya que las nuevas condiciones para la asignación de recursos podrían ser arbitrarias e incluso discriminatorias", aseguró.



Valenzuela dijo que un productor mediano, con más de 20 hectáreas, ya no tendrá como invertir en riego y "esto deja a 4.000 empresas frutícolas sin acceso al instrumento, lo que equivale al 82% de las 375 mil hectáreas de frutales que hay en Chile (...) y si hablamos de la producción de cereza, el 66% de la superficie de esta especie quedará sin inversión para riego".



En su discurso, el Presidente habló de "focalizar mejor los apoyos y para mejorar los sistemas de riego a lo largo del país haciéndolos más eficientes".



"Esperamos que se apruebe este año y que podamos lograr duplicar los subsidios para los pequeños y medianos agricultores, pasando de 9 a 18 mil millones al año", agregó.