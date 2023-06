Deportes 31-05-2023

En Arica: Brillante actuación del Club de Tiro con Arco Quasar Linares

- Deportistas sumaron medallas en varias categorías

Fue un viaje sacrificado con una permanencia de cuatro días. Pero, sin duda que los logros obtenidos en la región de Arica y Parinacota, son un envión anímico para quienes practican esta disciplina deportiva de arquería.

Quien estuvo muy feliz con el rendimiento de sus dirigidos, fue la entrenadora de esta especialidad, Soledad Rojas Abraham, que opinó: “fue un lindo fin de semana que vivimos en Arica, desde el jueves hasta el domingo, donde participamos en el Segundo Ranquin Nacional de Sub categorías y Master de Tiro con Arco. Para nosotros como club fue una experiencia extraordinaria, no tan solo por los resultados, sino por lo que significa viajar a una ciudad tan lejana y además obtener logros. Como entrenadora he visto el trabajo deportivo de mis alumnos, día a día con su compromiso, porque finalmente esto no se logra si no hay un compromiso de los deportistas, de sus padres y del trabajo que vamos realizando en conjunto. Contentos porque fuimos el Club que obtuvimos más medallas dentro del campeonato, ganando 4 oros, varias platas y hartos bronces”.

“Hay muchos de nuestros deportistas que pertenecen a las Escuelas Crecer en Movimiento del IND, eso también me enorgullece porque nos han apoyado en todas las etapas. Tenemos una chica que obtuvo medalla de plata, que es de la Escuela de Juego Al Deporte y el resto de los chicos que forman parte de la escuela de especialización. Estos éxitos son producto del trabajo de todos con el apoyo de la familia, aunque siempre nos falta que nos ayuden porque nos gustaría llevar a muchos más deportistas que también tienen condiciones y a los que lamentablemente la situación económica no les permite viajar. En lo personal, orgullosa, viendo en realidad que cuando uno quiere alcanzar los sueños se puede, pero, se puede, cuando todos soñamos lo mismo. El trabajo que estamos realizando no es fácil, pero tiene tanta retribución que hace que sigamos adelante”.

“Ahora nos comenzamos a preparar para otras competencias , tenemos un año súper intenso porque el año deportivo se ha disminuido porque tenemos los Panamericanos, en noviembre. El próximo fin de semana nos vamos a encontrar en un Ranking nacional, pero de distancia 18 metros que es INDOOR y contarles que nuevamente será en Linares la final nacional bajo techo , que será en el mes de agosto y es un clasificatorio, al Panamericano de Indoor que tiene como destino Argentina . Y finalmente en diciembre Linares, tendrá también otro torneo de importancia, porque queremos que nuestra ciudad sea la capital sur del Tiro con Arco”, afirmó.



RESULTADOS

Oro en Arco Compuesto : Bernardita Biava , Categoría U21 ; Oro en Arco Recurvo, Joaquín Urrutia , Categoría U15 ; Oro en equipo Mixto , Emilia Méndez , Nicolas Hernández , Categoría U21; Oro en equipo mujeres , Passcale Eulufi y Karla Toledo Categoría U15 ; Plata en arco compuesto , Agustín Infante , Categoría U21; Plata en Arco Recurvo , Daniela Urrutia , Categoría U13; Bronce en Arco recurvo, Emilia Méndez , categoría U21 ; Bronce en arco Recurvo , categoría U15 , Bronce en arco Raso , Tomas Jones; en categoría U18 ; Bronce en arco recurvo individual , Karla Toledo ; Bronce en equipo mixto , Karla Toledo y Joaquín Urrutia.



Gerardo Domínguez

Redactor deportivo