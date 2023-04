Crónica 30-04-2023

En camino a Panimávida: Vecinos del callejón Latorre reclaman por ramas a la orilla del camino, lo que ocasionó corte de luz



Vecinos del callejón Latorre, ubicado en el kilómetro 4 camino a Panimávida, reclaman porque quedaron sin energía eléctrica desde el viernes en la tarde, ya que el fuerte viento provocó estragos en el tendido eléctrico, debido a unas ramas que están muy cerca del camino.

Aseguran que en varias ocasiones le han señalado este problema al dueño de la propiedad, pero hace caso omiso y no cumple con la responsabilidad de cortar las ramas.

Los reclamantes afirman que a la poca responsabilidad de vecino, “se agrega la presunta falta de preocupación de la empresa LuzLinares que no despeja el cableado. Acá hay muchos vecinos adultos mayores e incluso un vecino que es electrodependiente, de modo que el problema es complejo para nuestro sector, y exigimos una pronta respuesta para que esta situación no se vuelva a repetir”, señaló la vecina Blanca Carreño.