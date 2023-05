Deportes 11-05-2023

En Cartagena: Albirrojos sumaron su primer punto en calidad de forasteros

- Lo rescatable es que hubo actitud y entrega en todo el campo de juego

El estadio municipal de Cartagena fue el escenario escogido para ver en acción al nuevo cuerpo técnico de Deportes Linares. Claro que había un pequeño gran detalle: Eduardo Lobos estaba castigado cuando fue director técnico del SAU y debió cumplir con la suspensión. Por esta razón nos llamó la atención al observar el partido que en la banca estaba su ayudante técnico Salvador Cortés.

De entrada, siempre lo hemos comentado que los albirrojos no están acostumbrados a una superficie sintética, por una cosa muy simple: Linares , no tiene canchas de este tipo y esta crítica para las autoridades ¿Cuál será el motivo o razón por la cual no han trabajo para tener una cancha de esta superficie por lo menos para que el primer equipo pueda entrenar? , además sería de gran utilidad para el fútbol amateur que carece de canchas en perfectas condiciones , la mayoría son de pasto natural .

Además, que en la semana el cuadro linarense no practicó en cancha sintética y se notó en algunos pasajes del partido. Si analizamos lo que fue el primer tiempo, tenemos que decir que fue San Antonio Unido, quien se creó las mejores opciones, incluso con un cabezazo en el travesaño. Un poco ahogado en el mediocampo en algunos pasajes del partido, pero lo importante es que en los albirrojos hubo entrega y cambio de actitud, aunque en los primeros minutos, antes de los 20, tuvo que salir por una lesión muscular Diego Vallejos, en su reemplazo entró Matías Gomara. A pesar de todo, los dirigidos por Cortés se las arreglaron para salir airosos en los primeros 45 minutos.

En el complemento hubo algunas novedades en la pizarra albirroja, con los ingresos de Alex Díaz y Esteban Antilef. Los “lilas” de San Antonio se fueron con todo en búsqueda del gol. Una de las figuras fue el portero Christian Fuentes, quien tuvo sólo una salida en falso, pero cuando falló estuvo la defensa para despejar el peligro.

Lo positivo es que Deportes Linares tuvo un cambio de actitud, hubo más entrega y estuvieron bien concentrados, sobre todo en los balones detenidos, lo que les permitió sumar su primer punto en calidad de forasteros. Recordemos que Linares, no tenía positivos. Ahora sin duda que el punto será bueno, siempre y cuando se gane a Deportes Concepción el sábado desde las 15:00 horas. Lo único malo es que hubo dos jugadores que terminaron muy complicados: Diego Vallejos y Alexander Pastenes.

REACCIONES

El ayudante técnico que estuvo en la banca albirroja, Salvador Cortés, dijo que “es importante este punto porque es sumamente difícil tomar un equipo y darle forma, en siete días de trabajo. Creo que lo más rescatable es que los muchachos pusieron toda su disposición y energía para llevar a cabo lo que nosotros les pedimos. Esperamos que este punto sea el inicio de algo positivo y contento por la entrega en este compromiso. Es muy complicado en la semana entrenar en una cancha de pasto natural y resulta que después jugamos en cancha sintética, una cancha pequeña, con mínimos estándares. Fue un punto meritorio”.

En tanto que Daniel Saldaña, dijo que el partido “estuvo muy trabado, pudo haber sido para cualquiera. Nos vamos contentos porque hubo un cambio de actitud y esperanzados de que jugando de esta manera podemos lograr cosas importantes. Tenemos que ganar el duelo frente a Deportes Concepción, en un duelo que será con dientes apretados y esperamos sumar los tres puntos, para salir de la incómoda posición en la que nos encontramos”.

Esta fue la formación que tuvo Deportes Linares en el comienzo de esta nueva era: Deportes Linares (0): Christian Fuentes; Alexander Pastene, Christian Latorre, Daniel Saldaña, Diego Oyarzún; José Molina, Luis Oyarzo, Ezequiel Marcone (58’ Alex Díaz); Diego Vallejos (17’ Matías Gomara), Felipe Escobar, Héctor Muñoz (65’ Esteban Antilef). DT: Salvador Cortés.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo