Deportes 05-09-2025

En Clásico U 15 por las eliminatorias regionales Zavala y Afal se verán las caras -Partido está programado para las 15:00 horas de mañana

Sin duda que lo ideal hubiese sido que se enfrentaran en una hipotética final regional , pero el sorteo dijo otra cosa .La cancha 1 del Tucapel Bustamante Lastra será el escenario escogido para ver en acción a los equipos linarenses que continúan compitiendo en este certamen . Lo único malo es que sólo uno de ellos seguirá con vida .

En el primer partido la AFAL será local. El técnico Albert Chacón dijo que “ no será un encuentro fácil , sabemos que la Zavala , tiene una excelente selección a cargo del profesor José Retamal , y que han no han tenido dificultades .Nosotros tuvimos que luchar más para avanzar , puesto que tuvimos que dar vuelta el marcador frente al seleccionado talquino , aunque tenía la convicción en mis dirigidos que lo lograríamos . Cada vez que avanzas en este tipo de eliminatorias , te encuentras con equipoS superiores que tienen el mismo objetivo, llegar a disputar la final en la serie U 15 . Estamos muy seguroS y lo hemos conversado durante esta semana que no será fácil , conociendo el trabajo que realiza el cuerpo técnico de la Víctor Zavala, estamos seguros que será un lindo partido. Quiero aprovechar de hacer un llamado a los padres que estarán en el estadio que puedan alentar , pero sin hechos violentos , como los que fuimos testigos ante la selección de Talca. El fútbol es un deporte y los niños deben disfrutarlo plenamente” .

“De fondo está programado el duelo en la categoría Senior 45 , entre la AFAL y San Clemente . El equipo adiestrado por Eduardo Tapia deberá jugar el primer duelo en calidad de local , por eso es fundamental , primero ganar , para definir en San Clemente . Esperamos que nuestros jugadores estén en óptimas condiciones”, aseveró el estratega .

Destacar que la AFAL logró su paso a esta fase tras vencer en lanzamientos penales , aunque prácticamente ya tenían el partido en los bolsillos . Por eso tienen claro que no hay margen de error y saldrán a buscar desde el primer minuto la victoria ante su similar de San Clemente .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo





