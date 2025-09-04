Crónica 04-09-2025

En Colbún: Hospital de Linares desarrolló estrategia “Hospital en Tú Comunidad”

- El objetivo es acercar unidades de atención para información a los usuarios en sus territorios

Se trata de una instancia de participación ciudadana, donde el Hospital de Linares va a las comunidades organizadas de la provincia de Linares con Unidades de atención de usuarios y pacientes presentando estado de Listas de Espera, Ges y dación de Horas, generando diálogos y relaciones de apoyo junto a las comunidades.

Una importante estrategia que permite recolectar y actualizar datos de usuarios, identificar dificultades y escuchar al usuario recopilando propuestas de mejoras desde los propios usuarios para la mejora de procesos.

Así lo destacó el director del establecimiento Jaime Bertolotto: “traemos el hospital a la comuna de Colbún con todos sus profesionales, sacando dudas, aclarando situaciones, la convocatoria de verdad nos sorprendió bastante, porque hay muchas inquietudes que hoy día también se quieren resolver efectivamente. Estamos en el primer piloto de una iniciativa que nació en alguna medida también por gente de la comuna de acercar el hospital hacia la comunidad”.

Por su parte, la directora de Salud Comunal de Colbún, Lilian Plaza, expresó: “hay mucho interés de conocer los distintos servicios que entrega el hospital y hoy día lo podemos verificar en toda la gente que vino, así que estamos muy contentos como comuna de poder recibir al hospital de Linares, nos acompaña el director y su equipo respecto a tema tan importantes y relevantes para la comuna como son admisión, lista de espera, farmacia, entre otras inquietudes, la convocatoria fue muy masiva, debido a que hay mucho interés en sobre todo lo que son listas de espera, hay muchos pacientes que tienen dudas, inquietudes que son súper relevantes, porque obviamente pertenecen a esta lista y el interés para poder dar cumplimiento y tratamiento a sus enfermedades y patologías”.

La comunidad se mostró m entusiasta frente a la estrategia que se busca replicar en otras comunas de la provincia o sectores comunitarios para acercar el establecimiento a la comunidad.

