Agricultura 08-06-2023

En Colbún iniciaron entrega de forraje para pequeños ganaderos

En el Sector de Colbún Alto y en el marco del mes aniversario de la comuna, el Alcalde Pedro Pablo Muñoz junto a su equipo Municipal, comenzó la ejecución del Programa de Alimentación Invernal 2023, iniciando la entrega de fardos con la que llegarán a los pequeños ganaderos de sus diferentes sectores, forraje muy necesario en esta temporada y que ya recibieron vecinos y vecinas de esta precordillerana localidad de Borde Lago.



“En el mes aniversario de nuestra comuna hemos partido la entrega de fardos para todos nuestros agricultores, nos encontramos en Colbún Alto un lugar hermoso mirando la cordillera y donde hay muchas personas que viven de la ganadería, siendo su principal ingreso. Hoy junto al Folclor comenzamos la entrega de este beneficio, con el que llegaremos a todos los sectores de la comuna, con 8 mil fardos para la alimentación de los animales”, dijo el Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz.



Para hacer entrega de este beneficio muy importante para ganaderos y agricultores propietarios de animales de la comuna de Colbún, el municipio invertirá este año 2023 61 millones de pesos, recursos con los que se beneficiarán a mil colbunenses que necesitan apoyo en esta temporada del año para la mantención de su ganado.



María Ávila, pequeña ganadera del Sector de Colbún Alto agradeció al Municipio esta entrega de fardos indicando que, “estoy muy contenta porque todos los años gracias a nuestro alcalde tenemos este beneficios, porque gracias a eso tenemos que darle a nuestros animalitos, con la lluvia ya no hay pasto, para alimentarlos tenemos que arrendar y están muy caro y no hay como hacerlo, así que muy agradecida porque si no, no sé qué haríamos”.