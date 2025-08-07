jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 07-08-2025
    En Concepción: Vóleibol femenino brilló en fecha regional Liname
    Publicidad 12
    - A pesar de no haber ingresado en la fase de los cuatro mejores, clasificó a la fase nacional
    La materia prima está. El objetivo es seguir trabajando para obtener mejores resultados. El técnico nacional Jaime Grimalt sintetizó lo que fue la participación de las damas en esta fecha: “ fue una fecha de la Liname , U 16, en la ciudad de Concepción , disputamos una fase de grupo en la cual comenzamos con algunos problemas , perdimos el primer partido en la primera manga, luego en el segundo set ganamos y en el definitorio caemos por 15 a 13 .Hubo algunos inconvenientes de ansiedad en la toma de decisiones de las jugadoras que, sobre todo al comienzo, estaban muy tensas . El segundo encuentro fue con Viña del Mar , con jugadores que son preseleccionadas nacionales y no logramos levantar el rendimiento , y a la postre terminamos perdiendo . En la fase final ganamos el resto de los partidos, creo que nuestro nivel de vóleibol es superior a lo que mostramos en Concepción. Pero, quedo contento de la participación de las niñas , del equipo directivo y de los apoderados, que entregaron todas las facilidades”.
    En tanto, el técnico, del equipo linarense, Eber Estrada , agregó que “el equipo fue de menos a más , porque perdimos con Concepción y Viña del Mar , lamentablemente no obtuvimos los resultados esperados , pero después demostramos que podemos subir nuestro nivel de juego y ganamos el resto de los partidos, lo que nos permitió alcanzar el quinto lugar. Esta tercera fecha observé que las niñas tuvieron una tremenda evolución , lo que se reflejó tanto en las jugadoras que estaban en la banca que rindieron en forma increíble y en los momentos donde se ausentaron algunas , realizaron un trabajo espectacular y todos los partidos los ganamos por 2 set a 0 “.

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo


    Freddy Mora | Imprimir | 117

    Otras noticias

    DT “Kalule” Meléndez: “Ganamos porque estuvimos muy solidos y tuvimos la tranquilidad en los 90 minutos”
    DT “Kalule” Meléndez: “Ganamos porque estuvimos muy solidos y tuvimos…
    Ni la lluvia ni el frío detuvo a los “Toros” Albirrojos que siguen imparables derrotando ahora a Concón National
    Ni la lluvia ni el frío detuvo a los “Toros” Albirrojos que siguen…
    Ministro Pizarro inaugura renovado velódromo “Manuel Gallardo” de Curicó
    Ministro Pizarro inaugura renovado velódromo “Manuel Gallardo” de…
    Esta tarde: Albirrojos van por los tres puntos frente a Concón National para mantener viva la ilusión del ascenso
    Esta tarde: Albirrojos van por los tres puntos frente a Concón National…
    Deportes Linares presentó a su nuevo refuerzo para este segundo semestre
    Deportes Linares presentó a su nuevo refuerzo para este segundo semestre
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para