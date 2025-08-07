Deportes 07-08-2025

En Concepción: Vóleibol femenino brilló en fecha regional Liname

- A pesar de no haber ingresado en la fase de los cuatro mejores, clasificó a la fase nacional

La materia prima está. El objetivo es seguir trabajando para obtener mejores resultados. El técnico nacional Jaime Grimalt sintetizó lo que fue la participación de las damas en esta fecha: “ fue una fecha de la Liname , U 16, en la ciudad de Concepción , disputamos una fase de grupo en la cual comenzamos con algunos problemas , perdimos el primer partido en la primera manga, luego en el segundo set ganamos y en el definitorio caemos por 15 a 13 .Hubo algunos inconvenientes de ansiedad en la toma de decisiones de las jugadoras que, sobre todo al comienzo, estaban muy tensas . El segundo encuentro fue con Viña del Mar , con jugadores que son preseleccionadas nacionales y no logramos levantar el rendimiento , y a la postre terminamos perdiendo . En la fase final ganamos el resto de los partidos, creo que nuestro nivel de vóleibol es superior a lo que mostramos en Concepción. Pero, quedo contento de la participación de las niñas , del equipo directivo y de los apoderados, que entregaron todas las facilidades”.

En tanto, el técnico, del equipo linarense, Eber Estrada , agregó que “el equipo fue de menos a más , porque perdimos con Concepción y Viña del Mar , lamentablemente no obtuvimos los resultados esperados , pero después demostramos que podemos subir nuestro nivel de juego y ganamos el resto de los partidos, lo que nos permitió alcanzar el quinto lugar. Esta tercera fecha observé que las niñas tuvieron una tremenda evolución , lo que se reflejó tanto en las jugadoras que estaban en la banca que rindieron en forma increíble y en los momentos donde se ausentaron algunas , realizaron un trabajo espectacular y todos los partidos los ganamos por 2 set a 0 “.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo





