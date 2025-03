Deportes 27-03-2025

En Curicó se realizó el lanzamiento regional de los Juegos Deportivos Escolares 2025

• La Plaza de Armas de Curicó fue el escenario del lanzamiento regional de los Juegos Deportivos Escolares 2025, una iniciativa que contó con la participación de autoridades locales y regionales, jóvenes deportistas y sus familias.

Una nueva edición de los Juegos Deportivos Escolares, la más importante a nivel escolar, se vivirá en el país y en la región del Maule. Establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y particulares serán parte del evento, cuyo lanzamiento regional se llevó a cabo el martes 25 de marzo en Curicó.

En la ceremonia, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, destacó: “Agradecemos al municipio de Curicó por haber implementado este lanzamiento de los Juegos Escolares, que para nuestra región es muy relevante. Además, esta inversión refleja el impulso que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Ministro Jaime Pizarro han dado al deporte en nuestro país, desde los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pasando por el Mundial Sub-20 que se realizará en septiembre en Talca, hasta la postulación para ser sede de los Juegos Olímpicos”.

Por su parte, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, afirmó: “Para nosotros es muy importante haber realizado el lanzamiento aquí. También es emocionante ver cómo colegios municipales, subvencionados y particulares compiten en igualdad de condiciones, promoviendo una verdadera inclusión a través del deporte. Además, contamos con una inversión cercana a los 240 millones de pesos por parte del IND Maule para los Juegos Deportivos Escolares, lo que se suma a los más de 1.500 millones de pesos destinados al velódromo de Curicó, que inauguraremos en abril”.

El Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, agregó: “Esperamos que nuestros deportistas tengan una excelente participación, no solo en términos de medallas, sino también en comportamiento y disciplina. Si logramos mejorar los resultados obtenidos en ediciones anteriores, fortaleceremos el desarrollo deportivo tanto a nivel regional como nacional”.

Por otro lado, el Alcalde de Curicó, George Bordachar, expresó: “Curicó siempre ha tenido una destacada participación, con muchos alumnos involucrados en la competencia, y esperamos seguir en esa senda. Siempre he dicho que lo poco o mucho que soy en la vida, se lo debo al deporte, y por eso me emociona ver a jóvenes practicándolo. El deporte nos hace mejores personas y más solidarios”.

El éxito de los Juegos Deportivos Escolares en la región del Maule se debe al trabajo conjunto entre el IND, los departamentos extraescolares de la región y las corporaciones de deportes.

Según el calendario oficial, las etapas comunales en la categoría sub-14 comenzarán en abril. Luego, en mayo, se disputarán las etapas provinciales, para dar paso a los torneos regionales en junio y julio. Los ganadores clasificarán a la final nacional, que se realizará en la Región Metropolitana en agosto.

En este ciclo, las disciplinas incluidas serán: ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, balonmano, básquetbol, canotaje, ciclismo (ruta y mountain bike), futsal, judo, natación, paranatación, tenis de mesa, vóleibol, escalada escolar y gimnasia rítmica.

En tanto, la competencia sub-17 solo considerará las disciplinas de vóleibol y básquetbol, cuya final regional se llevará a cabo en la Región de Coquimbo.

En la oportunidad, las autoridades presentes firmaron un simbólico compromiso de correcta ejecución de los Juegos para este 2025, de manera de fortalecer el vínculo de las instituciones con la actividad física y el deporte en la comunidad escolar.

Además del Mundial de Fútbol Masculino Sub-20, que tendrá a Talca como una sus sedes, la región del Maule se prepara para recibir la versión 2025 de los Juegos Binacionales de Integración Andina, Cristo Redentor, es por ello que en la ceremonia de lanzamiento estuvo presente Maulito, la mascota oficial de este evento deportivo internacional a desarrollarse en noviembre de este año.