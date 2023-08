Deportes 10-08-2023

En el Carrera Pinto se realizó premiación de los Juegos Deportivos Escolares Sub 14

Cerca de 1200 alumnos participaron en diferentes disciplinas deportivas

Con la presencia del alcalde Mario Meza Vásquez, Patricio Araya, Director Daem Linares, Víctor Campos, Encargado de la Oficina de Deportes del municipio local y Jorge Cuevas, Coordinador de la Red Extraescolar, se realizó la premiación de los juegos deportivos escolares.

Un total de 1200 alumnos, damas y varones, fueron los que dieron vida a los Juegos Deportivos Escolares Sub 14, en las disciplinas de: Vóleibol, Básquetbol, Futsal, Tenis de Mesa, Ajedrez, Balonmano y Atletismo.

El edil Mario Meza Vásquez, valoró la gran participación de los alumnos: “muchos de los que estamos aquí presentes, también disfrutamos de este tipo de actividades deportivas, con algunas diferencias. Antes camino al éxito solamente se nos decía que nos iba a ir bien en la vida si teníamos buenas notas, yo soy un convencido que sin duda son importantes, pero hoy y en los próximos años también será fundamental tener actividades sociales, saber entretenerse, compartir, tener tolerancia con frustración, ganar, perder, participar competir conocer otras realidades económicas, sociales, culturales, vincularse con otros chicos y chicas de otras partes”.

Por su parte el Coordinador Extraescolar, Jorge Cuevas, dijo que “fue una hermosa premiación, correspondiente a los Juegos Escolares, sub 14 que se iniciaron antes de las vacaciones de invierno de los estudiantes, en distintas disciplinas deportivas con alumnos de colegios Particulares, Particulares Subvencionados, y Municipalizados. En los próximos días comenzaremos con las Olimpiadas de Enseñanza Media, y también estamos preparando algunas disciplinas deportivas para los pequeños sub 11 y 12, en damas y varones. Agradecer el compromiso de autoridades y al Departamento de Deportes, en esta alianza donde podemos hacer actividades muy positivas para nuestros niños. Y destacar también los profesores de cada establecimiento educacional que son los pilares fundamentales para el éxito de cada competencia al igual que el compromiso de cada director”.

PÓDIUM

Tenis de Mesa

Obtiene el segundo lugar la estudiante Emilia Jadue del Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga, el día jueves 8 de junio Emilia obtuvo el tercer lugar provincial en la ciudad de Villa Alegre.

Obtiene el primer lugar la estudiante Anahís Vivanco Vargas de la Escuela Ramón Belmar Saldías.

Varones

Obtiene el segundo lugar el estudiante Miloslav Nikolic Bustamante, Escuela Ramón Belmar Saldías.

Primer lugar el estudiante Matías Díaz perteneciente al Liceo bicentenario Valentín Letelier Madariaga. El día jueves 08 de junio Matías obtuvo el tercer lugar provincial en la ciudad de Villa Alegre.

Premiación de Ajedrez:

En Damas

Obtiene el segundo lugar la estudiante Antonia Cifuentes Riquelme

Perteneciente al establecimiento educacional Liceo nuestra señora del Rosario

Primer lugar la estudiante Emilia Valdebenito, perteneciente al establecimiento educacional Escuela 1 Isabel Riquelme

En varones

Obtiene el segundo lugar el estudiante Guillermo Poblete, Escuela 1 Isabel Riquelme. Primer lugar el estudiante Santiago Zerené Alarcón, Colegio Alborada

Básquetbol:

Obtiene el segundo lugar En Damas

el establecimiento educacional

Instituto Linares. Primer lugar En Damas

el establecimiento educacional

Liceo Nuestra Señora Del Rosario

Obtiene el segundo lugar En varones

el establecimiento educacional

Liceo Bicentenario Valentín Letelier. Primer lugar En varones

el establecimiento educacional Colegio Alborada





PREMIO AL MERITO

En esta ocasión corresponde a la escuela San Víctor Álamospor su compromiso a participar en estos juegos deportivos escolares siendo el único establecimiento municipal rural que asistió a todos sus compromisos de la categoría futsal varones sub 14.

CLASIFICADOS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES

Julián Ávila, colegio Salesianos Prueba 80 y 150 metros

Mateo Yáñez, Liceo Bicentenario Valentín Letelier Prueba 150 metros

Amalia Johns, Colegio Alborada prueba 2000 metros

Antonia Johns, Colegio Alborada Prueba Salto largo y 800 metros.

Matías Armengoli, Colegio Alborada prueba Salto largo y 800 metros

Camila Méndez, Colegio Alborada prueba Salto alto y salto largo

Thiare Muñoz ,Colegio Amelia Troncoso prueba Lanzamiento jabalina

Renata Lobos, Liceo Nuestra Sra. del Rosario prueba lanzamiento disco

Andrés Castro, Liceo Nuestra Sra. del Rosario prueba lanzamiento disco y martillo.

Pablo Agerrea, Colegio Alborada prueba Hexatlon

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo