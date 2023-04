Crónica 01-04-2023

En el Día de la Regiones: Subdere destaca la inversión de más de $218 mil millones en recuperación de espacios públicos y acceso a servicios básicos



Durante el año 2022, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) entregó estos recursos a municipios para el financiamiento de proyectos que van desde revitalización de barrios emblemáticos hasta iniciativas que permiten dar acceso al agua potable en zonas rurales, entre otros.

Además, sumando las iniciativas financiadas por el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), el año pasado se ejecutó una histórica inversión total de más de $222 mil millones, la mayor en los últimos ocho años.



En el Día de las Regiones, se llevó a cabo una actividad de conmemoración en la comuna de Villa Alegre en la Región de Maule que contó con la participación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás, Cataldo, junto a autoridades regionales y locales. Participaron también el alcalde de Villa Alegre, Pablo Fuentes; la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo; y el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque.

En el acto, además de conmemorar la fecha antes señalada, se relevó la agenda de descentralización del Gobierno. En este sentido, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá afirmó que “hace mucho tiempo que los desafíos que tiene Chile no se pueden desarrollar con un Estado tan centralizado. Se requiere que en cada territorio haya posibilidad de adaptar las políticas públicas, que el poder central y el poder de las regiones dialoguen, discutan y se pongan de acuerdo para definir el futuro del país. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene la decisión de profundizar los avances que tuvimos en descentralización los últimos años. El próximo martes el Presidente Boric va a reunirse con los gobernadores y gobernadoras de todo el país y con las distintas asociaciones de municipalidades para anunciar un acuerdo en el cual vamos a fortalecer el rol de ellas en su contribución a los temas de seguridad pública en materia de prevención”.



En esta misma línea, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, señaló que “la descentralización no es sólo transferir poder a quienes gobiernan en los territorios locales, sino que también es cerrar la distancia que hay entre el centro y el resto del territorio, es cerrar la distancia que hay entre regiones que tienen más recursos y las que tienen menos recursos. Es también fortalecer la capacidad para que cada día puedan avanzar en mayor autonomía, en tomar las decisiones más cerca de las personas”.

Y agregó: “Estamos trabajando para fortalecer la capacidad de las municipalidades, de los gobiernos regionales y queremos seguir avanzando porque la Subdere está día a día trabajando por los objetivos que nos ha puesto el Presidente Gabriel Boric. Al final del día, la Subdere está por ustedes, por sus regiones y por sus comunas”.

Por su parte, el alcalde de Villa Alegre, Pablo Fuentes, destacó que esto ‘’para nosotros es muy importante haber celebrado en nuestra comuna el Día de las Regiones y tener la presencia del gobierno central aquí porque pueden ver nuestros problemas in situ y buscar en conjunto las soluciones’’.

En la actividad del Día de las Regiones se anunció la entrega de más de 180 millones de pesos por parte de la Subdere para familias del sector de Rosas Olea de Villa Alegre, como parte de la inversión de esta Subsecretaría en proyectos para el acceso a servicios básicos. A través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) se ejecutará un proyecto que permitirá otorgar soluciones sanitarias a 16 familias de la zona que no tienen suministro de agua potable. En el año 2022, Villa Alegre fue la segunda comuna con mayor inversión de parte de Subdere en la región, con recursos por más de 1.300 millones de pesos.

Después de la actividad de conmemoración, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario Nicolás Cataldo junto a la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo y el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque sostuvo un encuentro de trabajo con más de 20 alcaldesas, alcaldes y equipos municipales de la Región del Maule.

Recuperación de espacios públicos y acceso a servicios básicos

En el año 2022 la Subdere ejecutó una inversión histórica de $222.460.889.402 en 2.811 proyectos, la mayor realizada en los últimos ocho años, a través de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), Mejoramiento de Barrios (PMB), de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) y del Programa de Revitalización de Barrios