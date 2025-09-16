Agricultura 16-09-2025

En el mes de la patria el SAG hace un llamado a la ciudadanía a colaborar para mantener a Chile libre de la mosca de la fruta



El SAG detalla las principales recomendaciones para estas Fiestas Patrias que ayudarán a evitar el ingreso y dispersión de la mosca de la fruta.



En el marco de las celebraciones del mes de la patria, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, insta a la ciudadanía a colaborar en la prevención y control de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), una de las plagas agrícolas más peligrosas del mundo. Para ello, el llamado es a no ingresar desde el extranjero al país productos vegetales de riesgo, comprar frutas y hortalizas únicamente en el comercio autorizado y evitar el traslado de fruta desde sectores en cuarentena, donde hay campañas del SAG por presencia de mosca, hacia áreas libres de la plaga. La protección de nuestra agricultura y economía también depende del compromiso y responsabilidad de cada persona.



El Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, explicó que “la mosca de la fruta es una de las plagas agrícolas más temidas a nivel mundial y, aunque Chile se mantiene como país libre de ella desde 1995, actualmente enfrentamos focos esporádicos en varias regiones. Erradicar estos brotes no depende únicamente del trabajo del SAG, sino también del compromiso de cada persona. Por eso es fundamental que la ciudadanía siga las recomendaciones de nuestro Servicio, ya que solo con la colaboración de todos y todas podremos proteger nuestra agricultura y mantener a Chile libre de esta dañina plaga, que afecta gravemente a la producción nacional de fruta, a las exportaciones, y por ende, a la economía y seguridad alimentaria del país”.



RECOMENDACIONES EN FIESTAS PATRIAS



La autoridad del SAG detalló las tres principales recomendaciones para estas Fiestas Patrias que ayudarán a evitar el ingreso y dispersión de la mosca de la fruta: “Necesitamos que quienes viajen fuera del país, a su regreso no traigan productos agrícolas de riesgo. Por ejemplo, una inofensiva manzana puede contener una larva o gusano de mosca, imperceptible al ojo humano, pero que significa una grave amenaza para el país”.



El ingreso ilegal de productos agrícolas es otro factor relevante de riesgo de introducción de esta plaga en Chile. “En lo que va del año, hemos decomisado más de 250 toneladas de productos agropecuarios de ingreso ilegal, muchos de los cuales contienen plagas que no existen en nuestro país. Incluso, hemos detectado en frutas altos niveles de plaguicidas prohibidos en Chile. Por eso, nuestro llamado es a comprar siempre en el comercio autorizado, que puede acreditar la procedencia de lo que vende”, explica el Director Nacional del Servicio.



Otra advertencia que entrega la autoridad sanitaria se refiere al movimiento de fruta dentro del país. “Es importante recordar que está prohibido trasladar fruta desde una zona cuarentenada por mosca de la fruta, donde el SAG desarrolla una campaña, hacia una zona libre de la plaga, para evitar su dispersión. Cada campaña de erradicación implica un alto costo para el país y un grave perjuicio para los agricultores y agricultoras afectados”.



