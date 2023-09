Deportes 03-09-2023

En el mítico estadio de Soinca Bata: Deportes Linares quiere levantar cabeza y volver a los triunfos desde las 15:30 horas

- Técnico: “vamos a salir a buscar el partido desde el pitazo inicial”

La última vez que se vieron las caras, los “potros” y los “toros” fue en el Tucapel Bustamante Lastra, donde cayeron en forma desastrosa por 3 a 0, donde la hinchada albirroja, pedía la salida del técnico Luis Pérez.

Los goles fueron obra de Vicente Becerra, a los 16; Cristóbal Vergara, al minuto 69 y Josué Ovalle a los 84 minutos. Recordar que, en esa ocasión, el portero Darío Melo atajó penal a Luis Oyarzo, a los 5 minutos.

En la semana en su comunicación con la prensa, el técnico Eduardo Lobos , en sus primeras palabras , destacó el momento que compartieron con los albergados en la localidad de Llancanao: “ a pesar de las dificultades que están viviendo estas personas , ellos te entregan esa fuerza , alegría , creo que es un mensaje potente para nosotros que muchas veces nos complicamos con cosas que son simples en la vida , que los jugadores se empapen de lo que acontece en esa zona . Tienen ese espíritu de lucha de no claudicar, dar un aliento más hasta el final a pesar, te reitero de lo mal que lo están pasando. Fue un lindo momento inolvidable. Ahora desde el punto de vista deportivo, entregarse por completo. Hay mucha gente que sufre con el equipo por la ubicación, hacen un esfuerzo grande para acompañarnos y comprar su entrada, por eso tenemos que ser empáticos saber que hay mucha gente detrás de nosotros, la tarea es entregarnos por completo en busca de un objetivo. Hace tres semanas que nos estamos preparando para la competencia nos hemos preparado bien, hay buen animo grupal de querer entregarse por completo en busca de sumar, trabajamos la parte psicológica que es fundamental para controlar esa ansiedad, queremos volver a esa esencia que nos caracterizó cuando estuvimos siete fechas sin perder. Descartados están Michel Quezada, que sufrió un esguince grado 2; Bayrón Saavedra y Diego Oyarzún “.

Lobos, agregó que “Melipilla es un rival muy complicado, con grandes nombres, de los últimos tres partidos tiene dos victorias, jugadores con mucho recorrido. Sabemos que no nos jugamos todo en este encuentro, pero principalmente no perder, porque hay que abandonar la posición en la que estamos. El arbitraje quizás no ha influido tanto, aunque en algunos partidos han sido fundamentales en el desarrollo del juego, cuando uno está en la zona de descenso, encontrar esa regularidad cuesta muchísimo, quizás nos falta la experiencia de los jugadores que llevan más años en esta actividad deportiva”.

PRÓXIMAS FECHAS

Después del partido de esta tarde ante Melipilla, en el horizonte asoma San Antonio Unido, duelo que se jugaría en principio a las 16:00 horas el próximo sábado 9 de septiembre. Por último, el partido frente a General Velásquez se disputaría el jueves 14 de septiembre en horario a confirmar.

El mítico estadio de Soinca Bata, será el escenario del partido de esta tarde desde las 15:30 horas, donde Deportes Linares, intentará revertir los paupérrimos resultados que lo tienen sumido en la zona de descenso”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo.