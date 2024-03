Deportes 01-03-2024

En el Rugby : Weichafe Linares presentó su nuevo equipo de trabajo para esta temporada 2024

Tres torneos asoman en el horizonte deportivo el más importante Centro Sur

El salón de honor del municipio local, fue el epicentro donde el club deportivo de rugby, weichafe, que preside Ricardo Tapia, en compañía del alcalde Mario Meza Vásquez y el concejal Christian González Monsalve, entregaron antecedentes de quienes estarán a cargo de la parte deportiva, vale decir del cuerpo técnico 2024.

Precisamente fue el máximo, Ricardo Tapia, representante de la institución quien, dio mayores detalles “este es un hito muy importante para nosotros, estamos en el lanzamiento del nuevo cuerpo técnico, para enfrentar una temporada llena de retos, tanto en la Adulta, Juveniles, Infantil. Nuestro club actualmente posee también Serie 35 y Femenina. Estamos abarcando diversas edades con un compromiso y agradecimiento al municipio para sacar adelante este trabajo deportivo”.

En tanto que el alcalde , Mario Meza Vásquez , dijo que “ durante mas de 10 años si no mal recuerdo , le han dado prestigio a la ciudad , en el ámbito deportivo del rugby , superando con creces a comunas como Curicó , Talca , posicionándose a nivel nacional , no siendo una tarea fácil , porque hay que recordar que las universidades cuentan con muchos recursos económicos , lo que les facilita la tarea de contar con ramas de rugby , por eso se valora el posicionamiento que tiene el club de rugby con su trabajo , por eso nosotros como municipio los seguiremos apoyando en todo lo que sea necesario”.

Por su parte el concejal, Christian González Monsalve, siempre ha mantenido contacto con el club “sabemos que los objetivos que tiene el rugby, son bastante ambiciosos, quieren ir por un título, en la serie de honor, para ello están trabajando, pero sin dejar de lado el tema formativo y por su puesto a las damas, por eso desde el concejo municipal, como lo hemos hecho, seguiremos entregando un respaldo para que continúen en esta senda de éxitos”.

Cuerpo Técnico

En la misma ocasión se dio a conocer a quienes formar parte de este nuevo desafío. Uno de ellos es Rodrigo Valdés, un destacado jugador, que estará a cargo de la parte juvenil, apuntando además a realizar un trabajo con los colegios de la comuna de Linares.

La parte física estará a cargo de un ex jugador, que se formo en nuestro club y ahora es profesional en esta materia, Alexander Pérez.

Mientras tanto que, Diego Villegas, profesor de educación física, destacado jugador y con una gran trayectoria como entrenador asumirá el desafío de estar a cargo de la serie de Honor.

Horizonte

La alta competencia y el proceso formativo serán los principales focos en este año 2024, para el Club Deportivo Weichafe de Linares. Todo el parte en el mes de abril, específicamente el 6, donde serán protagonistas del segundo torneo más importante del país, el torneo Centro Sur, donde se medirán en la primera fecha ante el club Toros del Bio-Bio.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo