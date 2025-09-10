Deportes 10-09-2025

En el Tenis: Ariela Moraga a y José Miguel Rumatz se coronaron Campeones en Torneo G 4

El balance fue altamente positivo

Con más de 70 niños de toda la región del Maule se realizó el torneo de tenis G 4 de la Federación de Tenis de Chile , por intermedio de la Asociación del Maule correspondió al club de tenis de Linares , organizar este evento para menores .

Miguel Rumatz , secretario del club linarense y coordinador del evento , realizó el análisis de lo que fue el campeonato G 4: “estamos muy contentos , porque se cumplió el objetivo , fue un maravilloso torneo de menores . Hace mucho que no se realizaba en nuestra ciudad un campeonato de esta envergadura . Contamos con más de 70 niños de toda la región , el pasado fin de semana .Como organización muy contentos y satisfechos, por la respuesta y la convocatoria , por la confianza de la Asociación y la Federación. Nos creció el apetito y ahora estamos con la ilusión de traernos un G 3 y más adelante un G 2, lo que significa jugadores con más escalafón y a nivel nacional . Muy felices por los excelentes resultados que obtuvieron los chicos que practican tenis en el estadio español y en nuestro polideportivo . Destacar a la categoría sub10 , donde Domingo González , fue vicecampeón ; en sub 12 , José Pedro vicecampeón , ambos de casa . En la categoría sub 16 tuvimos la final de dos linarenses, Ariela Moraga con Constanza Reyes , Ariela fue campeona y la Cony sub campeona , mientras que en sub 18 , José Miguel Rumatz se quedó con el G 4 , que lo consagra como número uno de la región . Agradecer a la Municipalidad de Linares , por intermedio de Víctor Campos , por facilitarnos las dependencias del estadio , a Kiñe Snack , en nombre de Patricio Vivanco , que siempre ha estado con el Deporte, Pernos Linares, Venom y Coca – Cola . El tenis esta más vivo que nunca y ahora preparándose los chicos para ser partícipes en el nacional escolar”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo



