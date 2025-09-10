miércoles 10 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 10-09-2025
    En el Tenis: Ariela Moraga a y José Miguel Rumatz se coronaron Campeones en Torneo G 4
    Publicidad 12
    El balance fue altamente positivo
    Con más de 70 niños de toda la región del Maule se realizó el torneo de tenis G 4 de la Federación de Tenis de Chile , por intermedio de la Asociación del Maule correspondió al club de tenis de Linares , organizar este evento para menores .
    Miguel Rumatz , secretario del club linarense y coordinador del evento , realizó el análisis de lo que fue el campeonato G 4: “estamos muy contentos , porque se cumplió el objetivo , fue un maravilloso torneo de menores . Hace mucho que no se realizaba en nuestra ciudad un campeonato de esta envergadura . Contamos con más de 70 niños de toda la región , el pasado fin de semana .Como organización muy contentos y satisfechos, por la respuesta y la convocatoria , por la confianza de la Asociación y la Federación. Nos creció el apetito y ahora estamos con la ilusión de traernos un G 3 y más adelante un G 2, lo que significa jugadores con más escalafón y a nivel nacional . Muy felices por los excelentes resultados que obtuvieron los chicos que practican tenis en el estadio español y en nuestro polideportivo . Destacar a la categoría sub10 , donde Domingo González , fue vicecampeón ; en sub 12 , José Pedro vicecampeón , ambos de casa . En la categoría sub 16 tuvimos la final de dos linarenses, Ariela Moraga con Constanza Reyes , Ariela fue campeona y la Cony sub campeona , mientras que en sub 18 , José Miguel Rumatz se quedó con el G 4 , que lo consagra como número uno de la región . Agradecer a la Municipalidad de Linares , por intermedio de Víctor Campos , por facilitarnos las dependencias del estadio , a Kiñe Snack , en nombre de Patricio Vivanco , que siempre ha estado con el Deporte, Pernos Linares, Venom y Coca – Cola . El tenis esta más vivo que nunca y ahora preparándose los chicos para ser partícipes en el nacional escolar”.
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo

    Freddy Mora | Imprimir | 53

    Otras noticias

    Los celestes de la Afal fueron más contundentes al vencer a la Zavala en la serie U 15 por las eliminatorias regionales
    Los celestes de la Afal fueron más contundentes al vencer a la Zavala…
    Nadadores maulinos obtienen siete medallas y dos pasajes a Sudamericano escolar
    Nadadores maulinos obtienen siete medallas y dos pasajes a Sudamericano…
    Curepto celebra con deporte: Gobierno del Maule Inaugura Multicancha Techada para la Escuela Paraguay
    Curepto celebra con deporte: Gobierno del Maule Inaugura Multicancha Techada…
    Albirrojos realizaron práctica futbolística con los cadetes sub 18 que se preparan para los playoff de la zona sur
    Albirrojos realizaron práctica futbolística con los cadetes sub 18 que…
    En Clásico U 15 por las eliminatorias regionales Zavala y Afal se verán las caras -Partido está programado para las 15:00 horas de mañana
    En Clásico U 15 por las eliminatorias regionales Zavala y Afal se verán…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para