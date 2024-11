Deportes 27-11-2024

En el Tenis: linarenses lograron excelentes resultados en campeonato nacional realizado en Santiago

El deporte de caballeros también entrega buenos resultados para la comuna. El reciente fin de semana se realizó en Santiago el Campeonato Nacional Escolar, donde la delegación del Maule tuvo una destacada participación .

Fue un torneo Federado de Tenis , en el court central del estadio nacional . Linares se hizo presente con la participación de tres jóvenes: Constanza Reyes , en sub 16 ; Ariela Moraga , en la misma categoría y José Miguel Rumatz , en sub 18 varones .

Las damas llegaron a semifinales quedando entre las primeras cuatro del torneo nacional en su serie . En tanto que Rumatz, llegó a cuartos , quedando entre los 8 mejores a nival nacional y en la modalidad duplas con Benjamín Cifuentes , obtuvieron el campeonato en la serie sub 18 . Fueron días bien agitados , sumando las intensas temperaturas , con participación de todas las regiones que estaban representadas . Un orgullo para estos chicos que pertenecen a la escuela municipal de tenis . Fue un muy buen nivel , con una linda competencia y la tarea es seguir fortaleciendo la escuela.

Ariela Moraga y José Miguel Rumatz , son parte del colegio Concepción , en tanto que Constanza Reyes , del colegio Amelia Troncoso.

Sin duda que estos deportistas son una realidad y poseen un tremendo potencial que esperamos sigan entregando alegrías al deporte blanco en Linares y como es de esperar que continúen los apoyos de las autoridades locales y regionales .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo