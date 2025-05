Deportes 10-05-2025

En el valle del Limarí: empate en la pelea por el liderato entre Provincial Ovalle y Deportes Linares

- Los albirrojos no aprovecharon la superioridad numérica en el segundo tiempo

Deportes Linares completó 5 fechas sin perder . Llegaban al municipal de Punitaqui , luchando la opción de alcanzar el liderato . En una cancha muy pequeña , con superficie sintética . Los del Maule Sur generaron ocasiones hasta los primeros 30 minutos . Premio de aquello llegó la primera conquista en la cabeza de Diego “gol” Vallejos , a los 17 minutos , tras un centro de Tati . Luego una serie de imprecisiones con muchas infracciones . Un error de Tati, permitió que a través de una pelota detenida y también de cabeza, Bastián Solano , apuntara en los descuentos del primer tiempo, la igualdad . Claro que, en el segundo acto , el mismo jugador seria expulsado , dejando a Provincial Ovalle con uno menos .

En la segunda etapa , los linarenses no aprovecharon la superioridad numérica y tuvieron que conformarse sólo con el empate en un partido que perfectamente lo pudieron haber ganado .

La próxima semana no hay fútbol de la Segunda Profesional y los albirrojos volverán al Tucapel Bustamante, en principio el 17 de mayo , para medirse ante Trasandino por la décima fecha del campeonato .

Deportes Linares sumó 15 puntos en la tabla de posiciones , los mismos que Provincial Ovalle .





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo