Deportes 09-10-2025

En el vóleibol: Instituto Linares se quedó con el título regional en damas y varones

- El cuadro marianista representará a la región en el Nacional Escolar sub 17

Recientemente se desarrolló la final regional , en categoría sub 17 . Linares estuvo representado en damas y varones por el Instituto Linares . El técnico cubano Joaquín Planas compartió su experiencia con buenas noticias para el vóleibol linarense: “estamos muy orgullosos del desempeño de ambos elencos, damas y varones de Instituto Linares , en sub 17 . El resultado de las damas en el torneo , nos enfrentamos al cuadro de Curicó donde perdimos por 1 a 2 . Luego jugamos con Talca y ganamos por 2 a 1, y esa victoria nos dio el paso a obtener el primer lugar de esta competencia , lo que nos permitió sacar pasajes para disputar la etapa nacional que se efectuará en la ciudad de Coquimbo”.

“En tanto que, en los varones , no sufrimos tanto , porque marcamos desde el inicio la diferencia con resultados más categóricos , venciendo a Curicó y Talca por un contundente 2 a 0 , lo que nos permite también estar presentes , defendiendo a la comuna y la región en los Juegos Nacionales con epicentro en la región de Coquimbo, lo que nos dio una satisfacción enorme , con un trabajo que también ha realizado el profesor Liber Daly , quien está viviendo un excelente proceso con las categorías sub 15 y sub 18 . Los chicos están muy bien preparados incluso nos hacen más liviano el hecho de dirigirlos porque ya entienden la dinámica que queremos implementar. Ha tenido la oportunidad de preparar a Fran Briones , que es una pieza muy importante para los Juegos Binacionales . En lo personal, un homenaje póstumo para el gran Juan Arroyo , que estoy seguro que desde el cielo está disfrutando de estos logros que han conseguido los equipos de su amado Instituto Linares”.

Los Juegos Deportivos Escolares , en categoría sub 17 están programados del 23 al 29 de octubre, donde arribarán los mejores elencos de las regiones del país .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

