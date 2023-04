Agricultura 30-04-2023

En época de vendimia, fiscalizan poder comprador de uva

Con la finalidad de transparentar el mercado, y en el marco de la Ley 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, equipos de fiscalizadores del SAG junto a la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz, llegaron hasta las bodegas de la empresa Terra Maule, en la comuna del mismo nombre, para verificar el cumplimiento a la normativa.

Cabe destacar que, esta ley faculta al SAG para fiscalizar que tanto agroindustrias e intermediarios, laboratorios, entre otros, cumplan con lo establecido. En el caso de la uva vinífera, la normativa aplica para todas las primeras transacciones de uva vinífera cuyo destino sea la elaboración de vinos y mostos para vino, en que se mida la cantidad o volumen del producto; venta que también se conoce como por "kilo corrido”.

Dentro de los aspectos fiscalizados por el SAG se encuentra el certificado de calibración de básculas de pesaje, con vigencia de a lo menos un año, el cual debe ser emitido por un laboratorio de calibración inscrito en el SAG; deben contar con una pizarra a la vista del productor con el listado de precios y todas las condiciones comerciales ofrecidas por el agroindustrial, el cual debe ser visto desde fuera del recinto, con una lectura desde 3 metros de distancia; así también contar con contratos de productores debidamente firmados con anterioridad a la entrega y con indicación de precios y condiciones comerciales, incluidas las formas de pago y guías de recepción de la uva, entre otros.

Alejandra Aburto, Jefa del Departamento de Transacciones Comerciales y Autorización de Terceros del SAG, destacó la importancia y oportunidad de estas actividades especialmente en época de vendimia; “Durante este año 2023 el SAG ha continuado reforzando las fiscalizaciones, focalizando su ejecución en dos momentos claves del proceso de comercialización, esto es durante la recepción de los productos y en la etapa de liquidaciones de pagos; a lo que se suman las acciones de difusión y capacitación”, indicó.

Por su parte, la Seremi de Agricultura, señaló “con esta fiscalización se está verificando el cumplimiento de la ley de transacciones comerciales de productos agrícolas, o también conocida como Ley de Muestra y Contramuestra. Esta herramienta es muy útil ya que nos permite garantizar a los productores viñateros que el mercado es transparente y que si existen discrepancias en el precio y calidades de acuerdo a los parámetros establecidos, hay un mecanismo al cual poder recurrir para defender su punto de vista”.

Cabe destacar que, según fiscalizaciones realizadas por el SAG, los mayores incumplimientos dicen relación con no presentar contratos de compra de uva, no emisión correcta de guía de recepción, documento de importancia en las primeras transacciones ya que la información consignada en dicho documento tendrá el carácter de prueba para aquellos casos en que sea necesario recurrir a la justicia; no contar con la documentación de respaldo para firmar guías de recepción, en nombre del poder de compra, y no presentar certificados de calibración de básculas de pesaje vigente, entre otros.