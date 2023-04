Deportes 16-04-2023

En Julio: Nadadora maulina representará a Chile en mundial de natación en Francia



- Apenas con 16 años, participará en el Gymnasiada 2023 y buscará buenos resultados para Chile, en el mayor evento internacional multideportivo y educativo para estudiantes.





Con solo 6 años, Antonia Jiménez se inició en la natación, al ingresar al taller extraescolar de su colegio Montessori Talca. En una década de trabajo y perseverancia, se ha transformado en una de las deportistas más destacadas del Maule, ahora, la joven que cursa tercero medio, representará a Chile en el mundial Gymnasiada 2023, a realizarse en Dunkerque, Francia, entre el 10 y 16 de julio.



La nadadora, que pertenece al Club Montessori Talca, es además integra el grupo de “Promesas Chile” del Centro de Entrenamiento Regional (CER) del IND. Desde los 8 años de edad ya figuraba en competencias nacionales organizadas por la Federación Nacional de Deportes Acuáticos, FECHIDA, así como en instancias escolares como la copa Soprole, campeona el año 2022, o representando a la región en los Juegos deportivos escolares, y siendo parte de la delegación maulina en los últimos Juegos Binacionales de Integración Andina, desarrollados a fines del año 2022 en San Luis, Argentina.



Convocada a la preselección chilena a los 12 años, el año 2022 recibió además el galardón como nadadora más completa de la región. Su especialidad en el agua es el estilo espalda, prueba que la llevará a representar a Chile como la única maulina que clasificó al mundial, “es un orgullo y un privilegio poder representar a mi país y al Club Montessori en un evento internacional tan grande. Todo este proceso para llegar al mundial ha sido de gran esfuerzo, porque mis entrenamientos son arduos, de varias horas cada día, y además debo cumplir en mis estudios. Este logro me motiva a continuar entregando lo mejor de mi para responder a mis entrenadores, a mi colegio, a quienes me apoyan en el deporte y seguir dando alegrías a mi familia”, señala Antonia Jiménez.



Antonia espera obtener resultados importantes en Francia y vivir una experiencia de mucho aprendizaje al enfrentarse a un mundial, “seguiré entrenado para mejorar cada día y continuar con estos logros. A veces es difícil porque es un deporte que tiene un alto costo económico y exige mucho entrenamiento. Debo ser constante y responsable para alcanzar mis objetivos, pero tengo el apoyo de mis padres, de mi colegio y mi entrenador Andrés Flores que, cuando me siento cansada, me alientan a seguir adelante", concluyó.