Social 16-09-2025

En La Moneda: Representantes del Colegio Margot Loyola de Linares asisten a la Décima Versión del Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional



Ayer, representantes del colegio Margot Loyola de Linares , incluyendo miembros del Centro de Padres, Centro de Alumnos y Docentes, tuvieron el honor de asistir a la décima versión del Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios 2025. Esta invitación fue extendida por el director ejecutivo de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, Juan Pablo López Aranda.



La ceremonia se llevó a cabo en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, un lugar emblemático que resaltó la importancia del evento.



Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir con destacadas personalidades, como Osvaldo Cádiz, viudo de la insigne Margot Loyolo, y la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo .



Este evento no solo reconoció la trayectoria de destacados cultores y académicos en el ámbito de la cultura tradicional chilena, sino que también sirvió como un espacio para reflexionar sobre la importancia de preservar y promover el Patrimonio Cultural.



La participación de los linarenses en este significativo evento refleja el compromiso de la comunidad educativa con la cultura y las artes, y refuerza el interés en fomentar la apreciación y el respeto por las tradiciones que enriquecen la identidad nacional.



Además, esta oportunidad permitió establecer un valioso nexo con el Colegio Margot Loyola Palacios de Palmilla, en la región de O Higgins, abriendo puertas a futuras colaboraciones y proyectos que beneficien a ambas instituciones, y que promuevan la cultura tradicional en las comunidades.

