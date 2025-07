Política 19-07-2025

En la quincena de agosto Ejecutivo patrocinará iniciativa parlamentaria de Ley de Titularidad Docente

Tras reunirse con la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el Colegio de Profesoras y Profesores, a través de su Presidente Mario Aguilar, informó que el Gobierno tomó la decisión de patrocinar un proyecto de iniciativa parlamentaria, ya ingresado, respecto a la Ley de Titularidad Docente, con algunas indicaciones.

El líder gremial docente señaló le pedimos que a más tardar, en la primera quincena de agosto, ya esté el patrocinio operando, de manera tal que el proyecto pueda tener la agilidad necesaria para que, antes del fin de año, esté aprobado. Para nosotros es muy importante. Lo mismo respecto a los oficios, que aclaran distintos temas.

Entre esos temas, Mario Aguilar detalló las tareas de inclusión; las horas no lectivas que señala claramente que no procede obligar a docentes a reemplazar en su horario no lectivo a profesores que estén ausentes. Eso no procede y va a salir un oficio de esa línea.