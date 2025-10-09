Crónica 09-10-2025

En la recta final del año escolar, realizan innovaciones al Programa PAE de JUNAEB, dando especial cabida a productores locales



Diversificar y enriquecer la alimentación en los establecimientos educacionales del país ha sido una de las preocupaciones permanentes del Programa de Alimentación Escolar PAE de Junaeb. En una mesa de trabajo que contó con la participación de representantes de la Dirección Nacional y Regional de JUNAEB, la Seremi de Educación, FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el programa Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la empresa Soser y delegados estudiantiles, se dialogó sobre este importante tema, en el marco de un proyecto que contempla distintas etapas.



La primera de ellas, realizada hace tres meses, consistió en una mesa técnica entre JUNAEB y la empresa, donde se definieron lineamientos para incorporar algas chilenas en preparaciones del programa de alimentación escolar.



Durante la segunda etapa realizada hace un mes, se llevó a cabo un pilotaje inicial en comedores de un establecimiento abastecido por la empresa Soser —que participa en el programa PAE desde hace 30 años—, con la participación de mujeres algueras de la localidad de Navidad, chefs, nutricionistas y manipuladoras de alimentos. Desde comienzos de octubre se está replicando este pilotaje en otros establecimientos educacionales. El objetivo: probar preparaciones con algas nacionales nutritivas, sabrosas y atractivas para niños, niñas y jóvenes.



En estas instancias se realizan degustaciones de dos platos con un innovador mix de 4 algas chilenas que ya habían sido definidas en la primera etapa del proyecto: calabacillo, luga, luche y cochayuyo. Las recetas —una croqueta mixta y una salsa boloñesa mixta— han sido muy bien recibidas por los asistentes, marcando un paso adelante en la inclusión de productos del mar locales en la dieta escolar. El objetivo es que el pilotaje siga adelante en distintos establecimientos.





