Agricultura 24-11-2023

En la Región del Maule: Parte ciclo de capacitaciones en medios de vida sostenible

• Durante la primera jornada, las beneficiarias fueron pequeñas propietarias forestales, entre ellas una representante de las comunidades mapuche, quienes sistematizaron sus conocimientos respecto de usos diversos y sostenibles del bosque.



La Región del Maule fue el escenario para dar inicio a una serie de capacitaciones, enfocadas en robustecer los conocimientos respecto de usos diversos y sostenibles del bosque, en activos materiales (tierras, recursos, ingresos) y sociales (capital social, conocimientos culturales), entendiendo estas actividades necesarias para vivir.

Dichas capacitaciones forman parte de las medidas de acción de la Estrategia de Cambio Climático de CONAF, y su proyecto +Bosques, que considera la implementación de un Programa de Educación Ambiental orientado a ejecutar actividades de sensibilización, capacitación y fortalecimiento de capacidades sobre cambio climático.

En la jornada, cuyo objetivo central fue capacitar a mujeres beneficiarias, entre ellas una representante del pueblo Mapuche, sobre la obtención de aceites e hidrolatos mediante la destilación de hojas y ramas de especies nativas para la generación de un aroma del bosque maulino, participaron diez personas, provenientes de Rari, Achibueno, Talca, Ramadillas, Cauquenes, Pelarco y Constitución. Todas pequeñas propietarias forestales, las cuales se encuentran muchas veces en situación de vulnerabilidad ambiental, social y económica, ya que, si bien son propietarias, no tienen otras alternativas para generar ingresos económicos con los recursos del bosque nativo, puesto que las actividades silvícolas para la producción de madera y carbón requieren de gran esfuerzo físico, como también la construcción de senderos para fines turísticos.

Paolo Perasso, especialista de Salvaguardas Sociales del proyecto, comenta respecto a esta capacitación: “Hay una demanda de parte de las personas beneficiarias por tener más herramientas para aprovechar el bosque nativo desde una mirada que vaya más allá de lo forestal y maderero, es decir, hay una demanda por tener alternativas económicas y diversificar los medios de vida en base al trabajo con el bosque desde la producción de plantas, aceites, la recolección de productos forestales no maderero, etc. Entonces, a partir de lo que se establece en el Programa de Educación de la Estrategia se inyectan recursos para generar capacidades”.



Por su parte Javiera Rojas, encargada de Salvaguardas Ambientales y Sociales, de la Estrategia en la región del Maule, quién participó en la jornada, señala lo siguiente: “La capacitación realizada es sumamente importante para la región y las beneficiarias, ya que se entregaron herramientas que les permitirá introducirse en los aceites esenciales y elaborar nuevos productos para en un futuro comercializarlos. Por ende, como proyecto tenemos la oportunidad de incentivar un nuevo ingreso económico para las propietarias y, además, asegurar la sostenibilidad y éxito de las actividades realizadas a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) y el Proyecto +Bosques, porque se fomenta la permanencia de las familias en los predios y el cuidado de los recursos forestales mediante el aprovechamiento sustentable de los bosques”.

Thomas Biggs, relator de la capacitación, quien además es parte de la familia propietaria del predio Belco y beneficiario directo de la ENCCRV, produce aceites esenciales de forma artesanal con alambique. Durante la jornada realizó un ejercicio práctico donde destiló aceite esencial de Romero, llenando un alambique de capacidad de 100L, el cual dejó funcionando durante algunas horas, para terminar con la demostración de cómo se decanta el aceite y separa del hidrolato, quedando listo para ser enfrascado.

En la última parte de la jornada, se realizó una breve visita a uno de los sitios de intervención del predio Belco financiados por la Estrategia, dónde se plantaron Quillay, Maqui, Arrayán y Peumo, a la sombra de Espinales, donde el equipo regional, explicó a los y las asistentes las estrategias de plantación utilizadas en función de las condiciones ambientales.