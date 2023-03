Social 28-03-2023

En la región del Maule: Serviu y Sernameg analizan soluciones habitacionales para mujeres que viven violencia

Convenio desde su creación ha permitido favorecer a más de mil mujeres en el país y en la región es cercana a los 80 en los últimos dos años

Integrantes de los centros de la mujer desde Cauquenes a Curicó y profesionales de las casas de acogida que ejecuta en el Maule la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, participaron en una jornada de trabajo en el marco del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de la MujeryEG y el SernamEG, a fin de entregar a mujeres que viven violencia soluciones expeditas para arrendar un inmueble o facilitar la obtención de la casa propia.

La directora regional (s) del SernamEG, Alba López Villagra, la ex directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo Nebenka Donoso San Martín, junto a la unidad jurídica y técnica del Serviu, se reunieron con las coordinadoras y profesionales del área social de los Centros de la Mujer y Casas de Acogida debido a que son las participantes de estos dispositivos las que identifican a aquellas mujeres víctimas de violencia que requieren de una solución habitacional e iniciar las gestiones de forma colaborativa su acceso preferencial a los programas de vivienda, según este convenio.

“Las integrantes de estos centros y el equipo social saben que en los procesos de intervención tan trascendental como la autonomía económica es el tema de la vivienda para que las mujeres comiencen a reinsertarse socialmente con un proyecto de vida definido. Este convenio ha sido un acierto importante en el proceso de avance hacia el beneficio de las mujeres y esperamos mantenerlo y mejorarlo” afirmó Alba López.

La representante del Serviu Nebenka Donoso junto con valorar esta alianza estratégica, aseguró que analizarán la posibilidad de mejorar las cifras de soluciones habitacionales. “Esperamos hacer que los procesos de entrega sean más breves y continuar atendiendo necesidades que son tan urgentes, realizando seguimientos para que la mujer que es violentada pueda tener su vivienda definitiva libre, tranquila y segura”.

En la jornada de trabajo y difusión, las encargadas de fiscalía y subsidios de arriendo del Serviu, Sara Palma, María Alejandra Guerrero y Sara Paulina Garrido, se refirieron a los aspectos legales y técnicos del convenio y requisitos como que el valor tope mensual de un arriendo de una vivienda, no supere las 11 UF, pudiendo estar en espacios de otro inmueble.

Por su parte, Eduardo Valenzuela, encargado regional de la unidad de VCM del SernamEG mencionó que este acuerdo es sólo para mujeres usuarias de los programas de la red de violencia contra las mujeres y que el año pasado el convenio se extendió hacia las usuarias que no necesariamente viven violencia, si no de aquellas sobrevivientes de violencia sexual.

Desde la puesta en marcha del convenio (año 2016) se ha beneficiado a más de mil mujeres del país. En la región del Maule accedieron a este beneficio 34 mujeres pertenecientes a los dispositivos Centro de la Mujer o Casa de Acogida (2021) en circunstancias que en 2022 lo recibieron 46 mujeres.