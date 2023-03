Policial 02-03-2023

En libertad conductor formalizado por responsabilidad en trágica colisión en Longaví



En audiencia realizada ayer, en el Tribunal de Garantía de Linares, se realizó la formalización de cargos contra el conductor de iniciales C.A.A.V., como responsable de la colisión frontal ocurrida la tarde del martes, en la Ruta L-535, altura del Puente Los Mellizos, camino Chalet Quemado, comuna de Longaví, con el saldo de 3 fallecidos y 2 lesionados.

En la instancia, la Fiscalía de Linares, formalizó cargos al detenido, como autor del cuasidelito de homicidio en accidente de tránsito con resultado de muerte y lesiones graves y menos graves. Según los antecedentes aportados por el Ministerio Público, el conductor traspasó el eje central de la calzada, impactando frontalmente al segundo móvil involucrado, causando el deceso de 3 personas: Paola Méndez Retamal (conductora), Ana Luisa Retamal, Henry Morales San Martín; y provocando lesiones graves a una menor de 3 años y lesiones de mediana gravedad a una acompañante de él.

Se acreditó que el sujeto no contaba con licencia de conducir al momento de ocurridos los hechos. La Defensa no se opuso a la formalización, haciendo presente que el imputado no cuenta con antecedentes penales anteriores y la alcoholemia arrojó que conducía en estado normal, sin ingesta de alcohol.

Ante los antecedentes, el Tribunal de Garantía decretó la libertad del sujeto con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual en la Comisaría de Longaví y prohibición de acercarse a las familias de las víctimas de los fallecidos y lesionada. Con un plazo de cierre de investigación de 6 meses.