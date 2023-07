Social 08-07-2023

En Linares: Autoridades invitan a empresas afectadas por catástrofe climática a postular al “Subsidio a la Retención Laboral”



Se trata de un aporte mensual y su objetivo es ofrecer una solución de continuidad laboral a las personas que tienen en riesgo su fuente de trabajo producto de la catástrofe producida por las lluvias de junio 2023.

La Delegada Presidencial de la Provincia de Linares, Priscila González Carrillo junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal y el director regional (s) de Sence, Oscar Morales Mejías, dieron el vamos a las postulaciones del Subsidio a la Retención Laboral, aporte mensual para empresas que ofrece una solución de continuidad en sus trabajos a las personas que tienen en riesgo su fuente laboral producto de la catástrofe producida por el sistema frontal de junio del 2023.



“Estamos enmarcados en el plan de ayudas tempranas. Este plan está pensado en 4 ejes: el primero tiene que ver con la recuperación de la habitabilidad de las viviendas y para ello se ha aplicado la encuesta FIBE. Hay un segundo eje que dice relación con la recuperación en infraestructura, así como un eje de rehabilitación productiva y uno de apoyos a los municipios en los gastos de emergencia. Quiero detenerme en estos dos últimos, porque el que tiene que ver con rehabilitación productiva implica pensar en el mundo del trabajo y con dicha cartera que dirige nuestra Seremi, así como también con el Sence, quienes nos entregarán un ejercicio técnico del subsidio”, puntualizó la Delegada Presidencial de la Provincia de Linares, Priscila González Carrillo.



Entrando de lleno en este subsidio la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal explicó que las empresas que acrediten el cumplimiento de requisitos podrán recibir una bonificación mensual por cada persona trabajadora postulada y concedida, equivalente al 80% de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante tres meses, el que podrá ser prorrogada por otros tres meses con una bonificación del 60% del IMM.

“Este subsidio es un apoyo para que las empresas que se vieron afectadas por esta catástrofe climática puedan seguir pagando los sueldos de sus trabajadores. Las empresas puedan postular a través de la página www.sence.cl en cada punto de nuestra región, donde pueden ser apoyados por las OMIL de cada municipio, las que hemos capacitado para ello durante las últimas horas”, señaló la Seremi del Trabajo.

En la ocasión, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, Mauricio Martínez, agradeció este apoyo gubernamental, “es importante porque de esta manera podemos socializar con nuestros asociados este beneficio y con las OMIL ayudar a difundir para que postulen los afectados”. Precisó que como comercio formal de Linares no se vieron fuertemente dañados, sí han sido impactados con este fenómeno climáticos sectores como la agricultura y otros que en definitiva redundan en la economía local de Linares, en la que todos son parte. Asimismo ofreció las dependencias de la Cámara de Comercio para ayudar a aquellos que no tengan los medios y quieran postular a este beneficio.

En tanto, el director regional de Sence, Oscar Morales Mejías, quien realizó una presentación ante los asistentes de cómo ingresar y postular a través de la página de Sence, precisó que “ya se abrió la plataforma hasta el 30 de septiembre, por ello invitamos a las empresas para que postulen a sus trabajadores y así garantizar su fuente laboral, no queremos que se registren despidos, porque el espíritu de este subsidio es la retención al empleo". Destacó además que se eligió Linares para hacer este lanzamiento regional del subsidio, debido a que fue una de las comunas más afectadas por el frente de mal tiempo.

Respecto a los requisitos, el timonel de Sence indicó que las empresas deberán presentar:

1. Contrato de trabajo por cada persona trabajadora ingresada.

2. Certificado de cotizaciones de AFP y Salud por cada persona trabajadora ingresada.

En caso de que los documentos hubieran resultado siniestrados, el sistema proveerá una declaración jurada donde se exime a la empresa de presentar únicamente los contratos de trabajo.