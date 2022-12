Deportes 31-12-2022

En Linares comienzan los talleres deportivos para disfrutar de un verano entretenido

- Las actividades se inician a contar del 3 de enero

Después de las restricciones de la pandemia, vuelven en gloria y majestad los talleres deportivos que organiza el Departamento de Deportes que dirige Víctor Campos Salas. Un nutrido panorama para despegarse del celular y realizar actividades deportivas en las vacaciones. La invitación la realiza el alcalde Mario Meza y el Concejo Municipal.

El abanico de disciplinas lo conforman más de 15 deportes y destacar que estos talleres son complemente gratuitos.

CARTELERA

Para disfrutar del verano entretenido, las actividades son: Natación Infantil, en la piscina del polideportivo de lunes a viernes de 09:00 a 13 horas, inscripciones en el mismo reciento deportivo. Natación Adulto, lunes a viernes de 19 a 20:00 horas. Hidro gimnasia de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Futbol sub 11, martes y jueves de 10 a 11 horas. Fútbol sub 15, lunes, miércoles y viernes de 10 a 12:00 horas.

Vóleibol sub 15, gimnasio Ignacio Carera Pinto, de 09:00 a 11 y sub 17 de 11:20 a 13:00 horas.

Psicomotricidad Infantil, gimnasio Nasim Nome Aguilera, martes y jueves de 12 a 13 horas. Musculación, gimnasio Nasim Nome, lunes a viernes de 09:00 a 12 y de 17 a 21:00 horas. Baile Entretenido, Gimnasio Nasim Nome, lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 12 :00 horas. Boxeo, estadio fiscal de lunes a viernes de 19:00 a 20:30 y sábado 09:00 a 12:00 horas. Tai- Chi, gimnasio Ignacio Carrera Pinto, lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 11:30.

Kung Fu, gimnasio Nasim Nome, martes y jueves 18:00 a19:30 horas. Ajedrez, piscina municipal lunes a viernes 10:00 a 14:30 horas.

Beach Vóley, cancha Arena Playa, 6 a 12 años, martes y jueves 10:30 a 12:00 horas. Gimnasia Artística, gimnasio Nasim Nome, 5 a 8 años, lunes 10:15 a 11:15, 9 a 12 años, miércoles 10:15 a 11:15 horas. Tenis, 5 a11 años, lunes, miércoles y viernes 09:00 10:30 de 12 a 17años de 10:30 a 12:00.

Básquetbol Mixto, gimnasio Nasim Nome, lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo