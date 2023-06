Cultura 23-06-2023

En Linares fue resaltada celebración de Año Nuevo Mapuche

- Debido a las condiciones climáticas la actividad se realizó en la Biblioteca Municipal

Ayer, con la presencia de la Delegada Provincial Priscila González, autoridades locales e invitados, la Agrupación Co Mapu organizó la celebración del Año Nuevo Mapuche y realizó la premiación del concurso de microcuentos indígenas, orientado a los alumnos de 1° a 8° básico.

La presidenta de la Agrupación Co Mapu, Gabriela Huilquiche, señaló que el we tripantu “es una celebración mapuche en donde se agradece por lo vivido y obtenido de la mapu, compartiendo con la comunidad y familia las vivencias y esperanzas de este nuevo ciclo que se inicia, en un contexto festivo pero de respeto a la convocatoria ancestral”.

Recordó, asimismo que la agrupación en Linares, que próximamente cumplirá 18 años, cuenta con 64 integrantes, agregando que “nuestro principal desafío es contar con un terreno definitivo para instalar una Ruca”.

En tanto, el vicepresidente, Guillermo Millapán, señaló que “we tripantu significa en español la nueva salida del sol. Es un día sagrado para los mapuches pues en su cosmovisión se asocia a un nuevo año que se inicia, la renovación de una diversidad de procesos, el término de un ciclo y el comienzo de otro”.

CONCURSO

La Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Oficina de Pueblos Originarios de Linares, realió un concurso de microcuentos indígenas para alumnos de 1° a 8° año básico.

El jurado estuvo integrado por Renato Hernández, Antonio Lagos y Moisés Castillo.

El primer lugar con un premio de 100 mil pesos fue para Gabriel Cisternas del Colegio Concepción, con “Historia de Aukán”; segundo lugar, Tatiana Muñoz (Colegio Salomón Salman) y tercer lugar, Monserrat Morales (Escuela 1 Isabel Riquelme).

También hubo menciones honrosas para los alumnos Karla Barriga (Salomón Salman), Génesis González (Amelia Troncoso) y Eimmy Sepúlveda (Ramón Belmar).