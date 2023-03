Social 22-03-2023

En Linares fue resaltado el Día del Síndrome de Down

Ayer, se celebró el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down y, este año, el lema elegido para la conmemoración es "con nosotros, no por nosotros", enfatizando en el enfoque de derecho como la vía para avanzar en inclusión de personas con discapacidad.

Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos habituales, por lo mismo, este síndrome también se conoce como trisomía 21.

En este contexto, ayer en Plaza de Armas, fue resaltada la importancia del Día del Síndrome de Down, con participación de alumnos junto al artista visual Gonzalo Poblete, con quien los niños pintaron mandalas, poniendo de relieve que la diferencia no existe.

En la ocasión, el alcalde Mario Meza, acompañado del concejal Michael Concha y Carolina Carrasco, encargada de la Oficina de Discapacidad, señaló que “tenemos que generar mayores capacidades de inclusión para las personas con síndrome de down. Desde la diferencia y la diversidad tenemos que respetarnos y generar mayores espacios para ellos. Sin duda nuestra comuna tiene que ser mucho más inclusiva”.

En tanto, el concejal Michael Concha manifestó que “hay que ser empáticos con los niños down. Ellos necesitan inclusión y en ese sentido tenemos que seguir avanzando con más actividades y espacios”.

Agregó que este sábado a las 11 horas se realizará una actividad cultural denominada “Maule Down”, en la que se espera una positiva participación de la comunidad.