Deportes 02-09-2023

En Linares hay campeón de la liga sub17 de básquetbol varones

- Después de grandes encuentros deportivos en donde la calidad de juego, el ímpetu y la juventud se hicieron presentes en Linares se llega al término de este torneo de básquetbol juvenil.

Con un Gimnasio Nasim Nome Aguilera a plena capacidad, con los vítores de las barras de los equipos y la emoción latente en cada jugada que se realizaba por parte de los protagonistas se ha dado término oficial al Torneo de Básquetbol sub17 varones que organizó la Liga de Básquetbol de Linares con el financiamiento del Instituto Nacional del Deporte por medio de FONDEPORTES 2023.

UNA GRAN EXPERIENCIA

Emocionado aún por la calidad de encuentros disputados entre los equipos de Liceo el Rosario y Colbún Machikura (ambos en copa de plata), y Provincial Linares contra Halcones Centro Sur (copa de oro), Pero Ortiz Reyes el presidente de la Liga de Básquetbol de Linares comentó: “Fueron dos meses y medio intensos… donde pudimos ver el progreso de los equipos y jugadores en cada encuentro disputado, donde vimos como el básquetbol está más presente que nunca y que reclama su espacio en la comunidad a través de estos jóvenes, quienes dejaron todo en la duela, y son la vitrina futura del deporte para las otras comunas, la región y por qué no para el país… tenemos mucha fe en este proyecto, que como Liga levantamos y que queremos mantener; somos agradecidos y estamos felices de esta gran experiencia que hemos vivido y podido hacer disfrutar a los más de 160 jugadores que participaron de este torneo”.

LOS GANADORES DE LA JORNADA

En el primer encuentro y con un ambiente lleno de emoción emulando tiempos de antaño en Linares, los dos rivales (Liceo el Rosario y Colbún Machikura) se enfrentaron demostrando que ambos querían y podían quedarse con el título de campeón de la copa de plata. En un partido no apto para cardíacos, y en donde alternaban liderato en el marcador, Liceo El Rosario supo imponerse por el estrecho marcador de 42-41 en los últimos segundo de juego.

En el segundo encuentro, se enfrentaban las dos escuadras más potentes del torneo, Halcones Centro Sur de Talca versus Provincial Linares. Los primeros en su condición de invictos en este torneo quisieron desde temprano imponer sus términos, pero gracias a una férrea defensa y garra disputando todos los balones, los chicos del “Provi” no dieron opción para que los forasteros hicieran su juego hasta ya el 3er cuarto, en donde lograron tomar ventaja que a la postre los declararía vencedores por un marcador de 70-58 en favor de los talquinos, y gracias a esto coronándose campeones del torneo.

También se premiaron en esta oportunidad a los jugadores más destacados individualmente, premios que recayeron en Louis Loubinson (Halcones Centro Sur) como el Goleador del Torneo con 234 puntos, Camilo Vásquez (Provincial Linares) como Triplista del Torneo con 11 triples convertidos; y a los MPV (Most Valuable Player) o mejores jugadores a los jóvenes Joaquín Sandoval (Halcones Centro sur) en la copa de Oro y José Maureira (Liceo El Rosario) en la copa de Plata.

EL BÁSQUETBOL EN LINARES VOLVIÓ PARA SER GRANDE

Cuentas alegres saca el coordinador del torneo, el profesor de Educación Física Ignacio Valenzuela, quien indicó que “esta fue una gran apuesta, ya que si bien Linares nunca ha dejado de tener básquetbol, necesitaba de un impulso para que se desarrollara con la fuerza necesaria para poder alcanzar niveles de excelencia desde lo formativo a lo competitivo. La liga confió en esta iniciativa y gracias a los recursos obtenidos desde IND, el apoyo irrestricto de la Municipalidad de Linares por medio de su alcalde Mario Meza y el Director de Deportes Víctor Campos, estamos haciendo historia con este tipo de actividades para los menores… lo cual nos impulsa y motiva a seguir creciendo en actividades desde el Minibásquetbol hasta el Maxibásquetbol tanto en damas como en varones”-

LA MIRADA DE FUTURO

El Comisionado Técnico de la Liga, Francisco Retamales, señaló que “acá estamos ante un punto de inflexión tanto los chicos que jugaron este torneo, como así para los adultos que participan de la Liga Honor; ya que estamos viendo el futuro de la Liga y se ve auspicioso. Queremos como Liga abarcar más, trabajando y buscando todas las alternativas que dispongamos para llevar a cabo los objetivos propuestos en donde el principal norte es que Linares sea el epicentro deportivo del básquetbol en el Maule Sur”.

Cabe destacar que las actividades de la Liga no cesan y que a continuación del cierre de este torneo se dio inicio a la fase de Playoffs de la Liga Honor, en donde los 8 equipos clasificados buscarán eliminarse en sus emparejamientos para lograr el título de campeón absoluto de la Liga de Básquetbol de Linares en su segunda versión.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo